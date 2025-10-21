A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Kosova maçları öncesi güven tam!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Kadın A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out’ta Kosova ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, iki maçta da galibiyet hedeflediklerini söylerken, sakatlanan Cansu Nur Kaya kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 10:38
UEFA Uluslar B Ligi Play-Out mücadelesinde 24 Ekim Cuma günü deplasmanda, 28 Ekim Salı günü de İzmir'de Kosova ile karşılaşacak olan Kadın A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası değerlendirmede bulundu.

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup müsabakalarını 3'ncü sırada tamamladıklarını hatırlatan Kıragası, "B Ligi'nde oynadığımız tüm karşılaşmalarda son dakikaya kadar mücadele eden bir takım görüntüsü verdik. Şimdi Kosova karşısında çok önemli bir adımı daha atmamızın zamanı geldi. Oyuncularıma her zamanki gibi sonuna kadar güveniyorum. İlk maçta Kosova karşısında kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirip iyi bir sonuç almak istiyoruz. İzmir'de de taraftarlarımızın büyük desteğiyle, hedefe ulaşarak yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kampımız hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

CANSU NUR KAYA KADRODAN ÇIKARILDI

UEFA Uluslar B Ligi Play-Out mücadelesinde 24 Ekim Cuma günü deplasmanda, 28 Ekim Salı günü de İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Kosova ile karşılaşacak olan Kadın A Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncu sayısı mecburi olarak 24'e düştü.

Milli oyuncu Cansu Nur Kaya, takımı Fatih Vatan Spor'un 15 Ekim Çarşamba günü ABB Fomget G.S.K. ile oynadığı maçta kas zorlanması nedeniyle 35'inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Kadın A Milli Takımı kampına dün katılan Cansu, sağlık ekibinin yaptığı detaylı muayene ve görüntüleme ile değerlendirmesi sonucunda hamstring kasında yırtık tespit edilmesi sebebiyle kadrodan mecburen çıkarıldı.

KADIN A MİLLİ TAKIMINA DOPİNGLE MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ

UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi Play-Out maçlarına hazırlanan Kadın A Milli Takımı'na Dopingle Mücadele Eğitimi verildi.

TFF Dopingle Mücadele Kurulu tarafından organize edilen ve takım doktoru Ceylan Köksal tarafından verilen eğitimde, "Doping nedir, yasaklılar listesi, futbolcunun dopingden korunmak için dikkat etmesi gerekenler, dopingle mücadelede kural ihlalleri, ergojenik destek ürünlerinin doping açısından riskleri" konuları işlendi ve doping kontrol prosedürü hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

