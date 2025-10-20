CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman? A Milli Takım Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak?

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman? A Milli Takım Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak?

A Milli Futbol Takımı’nın FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maç takvimi yeniden gündemde. Grup mücadelesinde şu ana kadar topladığı 9 puanla 2. sırada bulunan Türkiye, sıradaki maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. Futbolseverler, “Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 15:25 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 09:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman? A Milli Takım Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Şu ana kadar topladığı 9 puanla 2. sırada yer alan milliler, sıradaki rakibi Bulgaristan karşısında galibiyet arayacak. Futbolseverlerin aklındaki en önemli soru ise: "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?" Bu maç, Türkiye'nin grup sıralamasındaki konumunu belirlemede kritik rol oynayacak. Peki, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası E Grubu maç programında sırada kimler var? İşte tüm detaylar ve maç takvimi!

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

TFF'nin resmi takvimine göre, maç 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak. Karşılaşmaya Bursa Timsah Arena ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

15 KASIM

20:00 Türkiye - Bulgaristan

18 KASIM

22:45 İspanya - Türkiye

Türkiye Gürcistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Gürcistan maç özeti! Devamını Oku BUNU DA OKU

REKLAM - İdefix
Sane'nin muhteşem dönüşü!
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
Tufan Erhürman'ın kırmızı çizgisi: Merkez Ankara! "Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz"
Maç sonu şaşırtan istek! Arda Güler...
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu şaşırtan istek! Arda Güler... Maç sonu şaşırtan istek! Arda Güler... 09:29
Spor yazarlarından flaş F.Bahçe-Karagümrük maçı değerlendirmesi! Spor yazarlarından flaş F.Bahçe-Karagümrük maçı değerlendirmesi! 08:53
Bugün hangi maç var? 20 Ekim Pazartesi Bugün hangi maç var? 20 Ekim Pazartesi 08:06
Tedesco'dan flaş G.Saray ve transfer sözleri! Tedesco'dan flaş G.Saray ve transfer sözleri! 00:40
Domenico Tedesco: Tek eksik olan şey... Domenico Tedesco: Tek eksik olan şey... 00:40
Arda Güler Mbappe'ye al da at dedi! Arda Güler Mbappe'ye al da at dedi! 00:39
Daha Eski
Kanarya zirve yarışında hata yapmadı! Kanarya zirve yarışında hata yapmadı! 00:39
En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:39
Gol ofsayta takıldı! Gol ofsayta takıldı! 00:39
Talisca'ya Kadıköy'de tepki! Talisca'ya Kadıköy'de tepki! 00:39
F.Bahçe maçında VAR'dan penaltı kararı çıktı! F.Bahçe maçında VAR'dan penaltı kararı çıktı! 00:39
Hoffenheim'da Ozan Kabak sevinci! 502 gün sonra... Hoffenheim'da Ozan Kabak sevinci! 502 gün sonra... 00:39