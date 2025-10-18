Fatih Terim'den Kenan Yıldız'a övgü! "Dünyanın en iyilerinden biri olacak"

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fatih Terim, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 10:26
Galatasaray ve Milli Takım'ımızda tarihi başarılara imza atan Fatih Terim, kariyerinin bir bölümünde Milan ve Fiorentina'yı da çalıştırmıştı.

Tecrübeli teknik adam, İtalyan gazetesi Gazzetta ile röportaj yaptı. Bu röportajda Fatih Terim, Milli yıldızımız Kenan Yıldız hakkındaki soruları da cevapladı.

Fatih Terim, genç yıldızın Avrupa'daki en yetenekli futbolcular arasında yer aldığını vurguladı. "Avrupa'da Kenan Yıldız'dan daha yetenekli çok az genç futbolcu var. Henüz 20 yaşında ama potansiyeli çok yüksek. Önünde uzun bir yol var ve gelişmeye devam ederse dünyanın en iyi oyuncularından biri olabilir." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Kenan Yıldız'ın en Türk oyuncu olup olmadığına dair soruya ise temkinli yaklaştı. "Henüz 'en iyisi' demek erken olur. Çünkü elimizde Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu gibi iki önemli yıldız daha var. Bu üçlüyle geleceğimiz parlak. Üçü de Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynuyor ve fark yaratıyorlar." şeklinde konuştu.


