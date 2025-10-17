CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Ronaldo ve Messi arasında büyük fark

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Ronaldo ve Messi arasında büyük fark

Dünyanın önde gelen iş dünyası dergilerinden Forbes, 2025 yılında dünyada en çok kazanan futbolcularını açıkladı. Listede Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki fark dikkat çekti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 12:21
Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Ronaldo ve Messi arasında büyük fark

Forbes, 2025 yılında dünyanın en çok kazanan futbolcularını duyurdu. Yapılan açıklamada 10 futbolcusunun 2025-26 sezonunda elde edeceği gelirin 945 milyon dolar olduğu, bir önceki sezona göre iste yüzde 4'lük bir düşüş yaşandığı belirtildi. İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu...

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Ronaldo ve Messi arasında büyük fark

10- LAMINE YAMAL: 43 MİLYON DOLAR

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Ronaldo ve Messi arasında büyük fark

9- JUDE BELLINGHAM: 44 MİLYON DOLAR

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Ronaldo ve Messi arasında büyük fark

8- SADIO MANE: 54 MİLYON DOLAR

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Ronaldo ve Messi arasında büyük fark

7- MOHAMED SALAH: 55 MİLYON DOLAR

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Ronaldo ve Messi arasında büyük fark

6- VINICIUS JR.: 60 MİLYON DOLAR

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Ronaldo ve Messi arasında büyük fark

5- ERLING HAALAND: 80 MİLYON DOLAR

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Ronaldo ve Messi arasında büyük fark

4- KYLIAN MBAPPE: 95 MİLYON DOLAR

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Ronaldo ve Messi arasında büyük fark

3- KARIM BENZEMA: 104 MİLYON DOLAR

