HaberlerFutbol Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Ronaldo ve Messi arasında büyük fark
Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Ronaldo ve Messi arasında büyük fark
Dünyanın önde gelen iş dünyası dergilerinden Forbes, 2025 yılında dünyada en çok kazanan futbolcularını açıkladı. Listede Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki fark dikkat çekti. İşte detaylar...
Forbes, 2025 yılında dünyanın en çok kazanan futbolcularını duyurdu. Yapılan açıklamada 10 futbolcusunun 2025-26 sezonunda elde edeceği gelirin 945 milyon dolar olduğu, bir önceki sezona göre iste yüzde 4'lük bir düşüş yaşandığı belirtildi. İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu...
10- LAMINE YAMAL: 43 MİLYON DOLAR
9- JUDE BELLINGHAM: 44 MİLYON DOLAR
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.