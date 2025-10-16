Katar Milli Takım kaptanı Hasan el-Haydos Gazze'de okul ve spor salonu için bağış yapacak

Birleşik Arap Emirliklerini konuk eden Katar, 2-1 kazanarak Dünya Kupası bileti almayı başardı. Katar'da takım kaptanı Hasan el-Haydos, Gazze'de okul ve spor salonu için bağış yapacağını açıkladı.

"OKUL VE SPOR SALONU İNŞA EDİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞIM"

Filistin kefiyesiyle fotoğrafını paylaşan Haydos, ''Sevincin yaşandığı anlarda bile, dünyanın dört bir yanında acı çeken kardeşlerimizin durumunu hatırlamak ve başarılarımızı iyilik için bir vesileye dönüştürmek bizim sorumluluğumuzdur. Bu barışın, Gazze'deki kardeşlerimiz için güvenli ve insanca bir yaşamın başlangıcı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle, Gazze'nin yeniden imarı kapsamında bir okul ve spor salonu inşa edilmesine katkıda bulunacağım. Çünkü eğitim ve spor, hayata yeniden dönmenin yoludur.'' ifadelerini kullandı.