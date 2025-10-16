CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Katar Milli Takım kaptanı Hasan el-Haydos Gazze'de okul ve spor salonu için bağış yapacak

Katar Milli Takım kaptanı Hasan el-Haydos Gazze'de okul ve spor salonu için bağış yapacak

Katar Milli Takımı kaptanı Hasan el-Haydos, Gazze'de okul ve spor salonu için bağış yapacağını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 00:02 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 00:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Katar Milli Takım kaptanı Hasan el-Haydos Gazze'de okul ve spor salonu için bağış yapacak

Birleşik Arap Emirliklerini konuk eden Katar, 2-1 kazanarak Dünya Kupası bileti almayı başardı. Katar'da takım kaptanı Hasan el-Haydos, Gazze'de okul ve spor salonu için bağış yapacağını açıkladı.

"OKUL VE SPOR SALONU İNŞA EDİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞIM"

Filistin kefiyesiyle fotoğrafını paylaşan Haydos, ''Sevincin yaşandığı anlarda bile, dünyanın dört bir yanında acı çeken kardeşlerimizin durumunu hatırlamak ve başarılarımızı iyilik için bir vesileye dönüştürmek bizim sorumluluğumuzdur. Bu barışın, Gazze'deki kardeşlerimiz için güvenli ve insanca bir yaşamın başlangıcı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle, Gazze'nin yeniden imarı kapsamında bir okul ve spor salonu inşa edilmesine katkıda bulunacağım. Çünkü eğitim ve spor, hayata yeniden dönmenin yoludur.'' ifadelerini kullandı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu!
F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
CANLI ANLATIM | Soykırımcı İsrail Lübnan'da 5 şehri bombalıyor!
Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco...
Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Millilerimiz Macaristan’a yenildi A Millilerimiz Macaristan’a yenildi 23:37
Jasikevicius: Çok daha iyi efor sarf ettik! Jasikevicius: Çok daha iyi efor sarf ettik! 23:07
F.Bahçe uzatmada kazandı! F.Bahçe uzatmada kazandı! 22:47
F.Bahçe 2. yarıda coştu! F.Bahçe 2. yarıda coştu! 22:38
Beşiktaş BOA ilk galibiyetini aldı! Beşiktaş BOA ilk galibiyetini aldı! 22:36
Ç. Rizespor-Trabzonspor maçına deplasman yasağı! Ç. Rizespor-Trabzonspor maçına deplasman yasağı! 21:52
Daha Eski
F.Bahçe scout ekibiyle yollarını ayırdı F.Bahçe scout ekibiyle yollarını ayırdı 21:04
Antalyaspor'dan hakem açıklaması! Antalyaspor'dan hakem açıklaması! 21:01
Hacıosmanoğlu Gravina'yı ziyaret etti Hacıosmanoğlu Gravina'yı ziyaret etti 20:02
Millilerimiz çeyrek final maçını kaybetti Millilerimiz çeyrek final maçını kaybetti 20:01
Havvanur Kethüda’dan Trabzonspor’a ziyaret Havvanur Kethüda’dan Trabzonspor’a ziyaret 19:58
Başakşehir'den Mbappe paylaşımı! Başakşehir'den Mbappe paylaşımı! 19:53