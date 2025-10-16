Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı için talep ettiği rakam belli oldu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Çekya Milli Takımı son olarak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Faroe Adaları ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti. Çekler grup liderliği açısından oldukça önemli olan bu maçta sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.