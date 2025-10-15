CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Al-Ahli’den Merih Demiral hamlesi! Sözleşmesini uzatmak için…

Al-Ahli’den Merih Demiral hamlesi! Sözleşmesini uzatmak için…

A Milli Takım formasıyla Gürcistan karşısında attığı iki golle yıldızlaşan Merih Demiral, kulüp düzeyinde de gündemin merkezinde. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli savunmacı için Al-Ahli yönetimi harekete geçti. İşte detaylar…

Al-Ahli’den Merih Demiral hamlesi! Sözleşmesini uzatmak için…

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, milli futbolcu Merih Demiral'ın sözleşmesini uzatmak için resmi görüşmelere başladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, birçok kulübün transfer listesinde yer alan Merih için önceliği iç transfere veren Al-Ahli, tecrübeli savunmacıyla masaya oturdu.

Al-Ahli’den Merih Demiral hamlesi! Sözleşmesini uzatmak için…

2023 yılından bu yana Al-Ahli forması giyen 27 yaşındaki stoperin mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Kulübün, artan transfer ilgisine rağmen Merih'i elinde tutmakta kararlı olduğu ve sözleşme yenileme görüşmelerine hız verdiği ifade edildi.

Al-Ahli’den Merih Demiral hamlesi! Sözleşmesini uzatmak için…

Al-Ahli formasıyla bugüne kadar 73 resmi maça çıkan Merih Demiral, bu süreçte 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Milli takım performansıyla da dikkatleri üzerine çeken başarılı savunmacının güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

