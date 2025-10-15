Al-Ahli’den Merih Demiral hamlesi! Sözleşmesini uzatmak için…

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, milli futbolcu Merih Demiral'ın sözleşmesini uzatmak için resmi görüşmelere başladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, birçok kulübün transfer listesinde yer alan Merih için önceliği iç transfere veren Al-Ahli, tecrübeli savunmacıyla masaya oturdu.