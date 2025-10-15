Al-Ahli’den Merih Demiral hamlesi! Sözleşmesini uzatmak için…

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
2023 yılından bu yana Al-Ahli forması giyen 27 yaşındaki stoperin mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Kulübün, artan transfer ilgisine rağmen Merih'i elinde tutmakta kararlı olduğu ve sözleşme yenileme görüşmelerine hız verdiği ifade edildi.
Al-Ahli formasıyla bugüne kadar 73 resmi maça çıkan Merih Demiral, bu süreçte 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Milli takım performansıyla da dikkatleri üzerine çeken başarılı savunmacının güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.
DİĞER