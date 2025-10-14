Robert Lewandowski'nin sol uyluk kasında yırtık olduğu öğrenildi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, sol uyluk kasındaki sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 16:31
İspanyol ekibi Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Lewandowski'nin "sol uyluk biceps femoris" kasında yırtık meydana geldiği duyuruldu. İyileşme süresinin sakatlığın seyrine bağlı olarak değişebileceği belirtildi.

Bir süre takımdan uzak kalacak tecrübeli futbolcunun 26 Ekim'de Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak "El Clasico" maçında forma giymesi beklenmiyor.

Bu sezon 9 maçta sahaya çıkan 37 yaşındaki forvet oyuncusu, 4 gol kaydetti.

