Merih Demiral: Gece hayalini kurdum!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Turka Kocaeli Stadyumu'nda konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından savunmamızın önemli isimlerinden Merih Demiral açıklamalarda bulundu. İşte Merih Demiral'ın maç sonu sözleri...

"Benden mutlusu yok. Takım olarak mutluyuz. Memleketimde bu özel geceyi yaşadım. Çok mutlu ve gururluyum. Küçükken bunun hayalini kurdum. Memleketimde bu galibiyeti almak, çok mutlu ve gururluyum. İnşallah diğer maçlarda da devam eder.

Gece hayalini kurdum. Arda ve Hakan ağabey ile konuştuk. Onlar topu kafama atıyor zaten. (Gülerek) Çok mutlu ve gururluyum.

Hepimizin hayali Dünya Kupası. Orada olmak istiyoruz. Bunun hayalini kuruyoruz. İnşallah tüm Türk halkını mutlu ederiz."