İtalya İsrail maçı izle | İtalya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya, İsrail'i konuk edecek. Ev sahibi son maçında deplasmanda Estonya'yı 3-1 yenerek formunu korudu, öncesinde ise evinde Estonya'yı 5-0 ve Moldova'yı 2-0'la geçti. İsrail ise son deplasmanında Norveç'e 5-0 gibi ağır bir skorla yenildi. İşte İtalya - İsrail maçı detayları...

İTALYA - İSRAİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya - İsrail maçı 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

İTALYA - İSRAİL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Dimarco; Cambiaso, Barella, Tonali, Spinazzola; Raspadori, Retegui

İsrail: Baba. Peretz; Dasa, Baltaxa, Nachmias, Revivo; Abu Fani, E. Peretz; Khalaily, Gloukh, Solomon; Baribo'da