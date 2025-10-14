Estonya - Moldova canlı izle | Estonya - Moldova maçı yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler

Estonya - Moldova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Estonya ile Moldova, play-off umutlarını canlı tutmak için kritik bir maça çıkacak. İki takımın Mart 2025'teki önceki karşılaşmasında Estonya, Moldova deplasmanında 3-2'lik zorlu bir galibiyetle üstünlüğünü kanıtlamıştı. A Le Coq (Lilleküla) Arena'da oynanacak bu karşılaşma ise Estonya için moral depolama fırsatı olurken, Moldova için gruptan uzaklaşmamak adına hayati bir sınav niteliğinde. İşte Estonya - Moldova maçı detayları...

ESTONYA - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Estonya - Moldova maçı 14 Ekim Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

ESTONYA - MOLDOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Estonya: Hein; Schjonning-Larsen, Mets, Paskotsi, Saliste; Soomets, Palumets; Kait, Shein, Saarma; Sappinen

Moldova: Avram; Motpan, Craciun, Baboglo, Platica, Reabciuk; Rata, Perciun, Bodisteanu; Postolachi; Şam