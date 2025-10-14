CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol 6 milyon Euro istedi

6 milyon Euro istedi

Kenan Yıldız'ın Juventus'tan yıllık maaş talebi belli oldu. Serie A devinin sezona müthiş başlayan ve 6 gole katkıda bulunan yıldız futbolcuyu elinde tutabilmek için istediği rakamı kabul edeceği aktarıldı. Kenan, Premier Lig ekiplerinin radarında.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 06:50
6 milyon Euro istedi

Juventus Kulübü, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız ile yeni mukavele yapmak istiyor. Gerek A Milli Takım gerekse Serie A devindeki performansıyla parmak ısırtan 20 yaşındaki futbolcunun yıllık 6 milyon euro maaş talep ettiği belirtildi. La Gazette dello Sport'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlı kulüp milli futbolcumuzun söz konusu maaş isteğini kabul edebilir. Juventus yönetimi, Chelsea, Manchester United, Arsenal ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin radarında yer alan Kenan Yıldız'ı elinde tutmak istiyor. Juve formasıyla bu sezon Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 8 karşılaşmada süre alan genç oyuncu, 2 kez ağları sallarken, 4 de asist yaptı.

EN PAHALI TÜRK FUTBOLCU

Kenan Yıldız 'en pahalı Türk oyuncu' ünvanını elinde bulunduruyor. 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor. Juventuslu yıldızın geçen yılki değeri 50 milyon euro idi.

