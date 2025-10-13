CANLI SKOR ANA SAYFA
Ukrayna - Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ukrayna Azerbaycan maçı CANLI izle!

Ukrayna - Azerbaycan maçı, Dünya Kupası Elemeleri D Grubu’nun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak. Ukrayna, Pazartesi gecesi oynanacak maçta üst üste galibiyetler elde ederek gruptaki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Üç maçta 4 puanla ikinci sırada bulunan Mavi-Sarılılar, yalnızca 1 puanı bulunan Azerbaycan karşısında favori olarak sahaya çıkacak. Futbolseverler ise “Ukrayna Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?” sorularının yanıtını araştırıyor.

13 Ekim 2025 Pazartesi 15:13
UkraynaAzerbaycan maçı CANLI izle! Ukrayna, 2026 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda evinde Azerbaycan'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Pazartesi gecesi oynanacak karşılaşmada Ukrayna, son haftalardaki çıkışını sürdürüp galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Grubun ikinci sırasındaki Ukrayna, üç maçta topladığı 4 puanla iyi bir başlangıç yaptı. Azerbaycan ise 1 puanla dördüncü sırada yer alıyor ve deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Futbolseverlerin aklında tek bir soru var: "Ukrayna Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?" Karşılaşmanın yayın bilgileri, maç öncesi analizleri ve canlı yayın detayları haberimizde sizlerle!

UKRAYNA AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ukrayna – Azerbaycan maçı, Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 21:45'te (TSİ) başlayacaktır.

UKRAYNA - AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Türkiye'de dijital yayın platformu olan Exxen üzerinden canlı olarak yayımlanacaktır.

👉 UKRAYNA AZERBAYCAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ukrayna – Azerbaycan maçı

MUHTEMEL 11'LER

Ukrayna'nın muhtemel ilk 11'i: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko, Myklolenko; Gutsulyak, Kalliuzhnyi, Shaparenko, Malinovskyi, Sudakov; Vanat

Azerbaycan'ın muhtemel ilk 11'i: Mahammadaliyev; Aliyev, Babalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Cafarquliyev; Bayramov, Khaybulaev, Mahmudov, Ahmadzada; Emreli

