Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Kuzey İrlanda - Almanya maçı CANLI izle!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik karşılaşmalardan biri daha oynanıyor. 2026 Dünya Kupası'na katılma yolunda ilerleyen Kuzey İrlanda ile Almanya'nın Pazartesi günü (bugün) A Grubu'nda karşı karşıya gelecekleri mücadelenin detayları merak ediliyor. Kuzey İrlanda – Almanya maçı için futbolseverler "Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularını araştırıyor. Ev sahibi Kuzey İrlanda, güçlü rakibi Almanya karşısında sahaya çıkıyor. Kuzey İrlanda - Almanya maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'i haberimizde yer alıyor.

Kuzey İrlanda Almanya maçını izlemek için tıklayınız.

KUZEY İRLANDA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Kuzey İrlanda - Almanya maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu kapsamında bu akşam oynanacaktır.

KUZEY İRLANDA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 21:45'te (TSİ) başlayacaktır. Maç, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bulunan Windsor Park Stadyumu'nda gerçekleşecektir.

DÜNYA KUPASI KUZEY İRLANDA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Belfast'da, Windsor Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

KUZEY İRLANDA – ALMANYA MAÇ ÖNİZLEMESİ

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sezona Lüksemburg'u 3-1 yenerek başlayan Kuzey İrlanda, Eylül ayı başında Almanya karşısında aynı skorla mağlup olmuş ve lider Slovakya'nın üç puan gerisine düşmüştü.

Michael O'Neill'in öğrencileri, son maçta kendi kalesine attıkları golle geriye düşmelerine rağmen, Trai Hume'un maçın sonlarında kaydettiği ilk uluslararası golle Windsor Park'ta büyük sevinç yaşadı. Bu sonuçla A Grubu'nda üç takım yarı finale 6 puanla girerken, Almanya 10 kişilik Lüksemburg'u 4-0 yenerek averajla liderliği ele geçirdi.

Son üç turda otomatik katılım için mücadele eden takımlar, ikinci sıradaki takımlar ise play-off'larda şanslarını deneyecek. 40 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen Kuzey İrlanda, kasım ayında Slovakya ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

Almanya ise geçen ay Köln'de Kuzey İrlanda'yı mağlup etmesine rağmen, Nadiem Amiri ve Florian Wirtz'in son 20 dakikada attığı gollerle 1-1 berabere kalmış ve eleme maçlarında istikrarlı performansını sürdürmek için mücadeleye devam ediyor. Bundestrainer Julian Nagelsmann, yalnızca grup birincilerinin doğrudan finallere yükseleceğini bilerek takımına baskı uyguluyor.

Almanya, bu yüzyılda çıktığı üç deplasman maçını da kazandığı Belfast'ta Kuzey İrlanda karşısında 9-2'lik skorla maksimum puanı hedefliyor. Takımın yıldız oyuncuları Joshua Kimmich ve Serge Gnabry, Lüksemburg karşısında gösterdikleri performansla dikkat çekti.

MUHTEMEL 11'LER

Kuzey İrlanda'nın muhtemel ilk 11'i: Peacock-Farrell; Hume, McNair, Toal; Spencer, McCann, S. Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid

Almanya'nın muhtemel ilk 11'i: Baumann; Kimmich, Anton, Tah, Raum; Pavloviç, Goretzka; Adeyemi, Gnabry, Wirtz; Woltemade

KUZEY İRLANDA - ALMANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA