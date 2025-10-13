CANLI SKOR ANA SAYFA
Karşıyaka fırtınası devam ediyor zirvede güç gösterisi!

Karşıyaka fırtınası devam ediyor zirvede güç gösterisi!

Karşıyaka, İzmir Çoruhlu FK’yı 4-0 yenip liderliğini sürdürdü. Yeşil-kırmızılılar, Nazillispor’u konuk edecek. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 15:03
Karşıyaka fırtınası devam ediyor zirvede güç gösterisi!

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 4 maçta 4'te 4 yaptıktan sonra geçen hafta Eskişehir Anadolu'yla golsüz berabere kalan Karşıyaka, İzmir Çoruhlu FK'ya 4 golle patlayıp zirvedeki yerini korudu. İzmir Atatürk Stadı'nda deplasman takımı olmasına rağmen statta taraftara açılan tek tribün olan kapalı tribüne girmesine onay verilen 1380'in üzerinde Karşıyakalı'nın iç sahaya çevirdiği maçı 4-0 gibi farklı skorla kazanan Kaf-Kaf 6 haftada namağlup 5 galibiyete ulaştı. Bu maçtan önce Levent Eriş'i teknik direktörlük görevine getirilen İzmirli hemşehrisi önünde çok rahat bir oyunla gol şov yapan Karşıyaka 16 puana ulaşıp Uşakspor'la liderliği paylaşmayı sürdürdü.

Alsancak Stadı ve Bornova Stadı'nın zeminleri bakımda olduğu için mecburi olarak iki maçtır Atatür Stadı'nda sahaya çıkan, geçen hafta tökezlediği stada çabuk alışan yeşil-kırmızılı ekipte Yasin Uzunoğlu, Ensar ve Erhan'ın golleri farkı getirdi. Sezon başında kadroya dahil olan yıldız golcü Ömer Faruk'un 8 ay men cezası almasıyla transferin son günü imza atan Yasin, 2 çok şık gol atarken, Erhan'ın ceza sahası tışından aşırtma golü de taraftarı mest etti. Karşıyaka'da Tolga da asistleriyle tecrübesini konuşturdu. Grupta haftaya yine Atatürk Stadı'nda düşme hattındaki Nazillispor'u konuk edecek Kaf-Kaf ardından 26 Ekim'deki Altay derbisinde Alsancak Stadı'na dönecek.

