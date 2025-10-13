İsveç Kosova maçı ne zaman, saat kaçta? İsveç Kosova maçı hangi kanalda? | Dünya Kupası B Grubu maçı CANLI izle

Dünya Kupası B Grubu'nda büyük mücadele! İsveç, sahasında Kosova'yı ağırlıyor. Taraftarlar "İsveç – Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt ararken, maçın tüm detayları belli oldu. İsveç, 13 Ekim Pazartesi gecesi Göteborg'da Kosova'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, bu mücadeleyle birlikte Dünya Kupası Elemeleri'ne yeniden güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. B Grubu'nda şu ana kadar beklentilerin altında kalan İsveç, oynadığı üç maçta yalnızca bir puan toplayabildi ve grubun son sırasına geriledi. Teknik direktör Janne Andersson, bu maçta hem sahadaki dengeyi yeniden kurmak hem de taraftarlarının güvenini kazanmak istiyor. İsveç'in yıldız oyuncuları, Göteborg'daki atmosferin desteğiyle galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, İsveç Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İsveç Kosova maçı detayları!

İSVEÇ - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN?

İsveç ile Kosova, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu mücadelesinde bu akşam karşı karşıya gelecek.

İSVEÇ KOSOVA B GRUBU MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 21:45'te (TSİ) başlayacaktır. Maç, İsveç'in Solna şehrinde bulunan Friends Arena'da oynanacaktır. İsveç-Kosova maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

İsveç'in muhtemel ilk 11'i: Johansson; Gudmundsson, Hien, Lagerbielke; Bardghji, Ayari, Karlstrom, Bergvall, Bernhardsson; Isak, Gyokeres

Kosova'nın muhtemel ilk 11'i: Muric; Gallapeni, Aliti, Hajdari, Krasniqi; Rexhbecaj, Avdullahu, Vojvoda; Rrahmani, Muriqi, Muslija