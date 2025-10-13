CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İsveç Kosova maçı ne zaman, saat kaçta? İsveç Kosova maçı hangi kanalda? | Dünya Kupası B Grubu maçı CANLI izle

İsveç Kosova maçı ne zaman, saat kaçta? İsveç Kosova maçı hangi kanalda? | Dünya Kupası B Grubu maçı CANLI izle

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda heyecan devam ediyor! İsveç ile Kosova, grubun kritik maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, “İsveç – Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?” sorularına yanıt arıyor. Peki, İsveç Kosova maçı ne zaman, saat kaçta? İsveç - Kosova maçı hangi kanalda? İşte detaylar!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 13:18 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 13:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsveç Kosova maçı ne zaman, saat kaçta? İsveç Kosova maçı hangi kanalda? | Dünya Kupası B Grubu maçı CANLI izle

Dünya Kupası B Grubu'nda büyük mücadele! İsveç, sahasında Kosova'yı ağırlıyor. Taraftarlar "İsveç – Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt ararken, maçın tüm detayları belli oldu. İsveç, 13 Ekim Pazartesi gecesi Göteborg'da Kosova'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, bu mücadeleyle birlikte Dünya Kupası Elemeleri'ne yeniden güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. B Grubu'nda şu ana kadar beklentilerin altında kalan İsveç, oynadığı üç maçta yalnızca bir puan toplayabildi ve grubun son sırasına geriledi. Teknik direktör Janne Andersson, bu maçta hem sahadaki dengeyi yeniden kurmak hem de taraftarlarının güvenini kazanmak istiyor. İsveç'in yıldız oyuncuları, Göteborg'daki atmosferin desteğiyle galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, İsveç Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İsveç Kosova maçı detayları!

İsveç - Kosova maçını canlı takip etmek için tıklayınız.

İSVEÇ - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN?

İsveç ile Kosova, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu mücadelesinde bu akşam karşı karşıya gelecek.

İSVEÇ KOSOVA B GRUBU MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 21:45'te (TSİ) başlayacaktır. Maç, İsveç'in Solna şehrinde bulunan Friends Arena'da oynanacaktır. İsveç-Kosova maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

İsveç'in muhtemel ilk 11'i: Johansson; Gudmundsson, Hien, Lagerbielke; Bardghji, Ayari, Karlstrom, Bergvall, Bernhardsson; Isak, Gyokeres

Kosova'nın muhtemel ilk 11'i: Muric; Gallapeni, Aliti, Hajdari, Krasniqi; Rexhbecaj, Avdullahu, Vojvoda; Rrahmani, Muriqi, Muslija

ASpor CANLI YAYIN

Buruk konuşuyor | CANLI
İlkay Gündoğan'dan o isme destek!
DİĞER
Galatasaray’da umutsuz vaka! Kiralık giden oyuncu kulübeden çıkamadı…
CANLI ANLATIM | Başkan Erdoğan Mısır'da! Gazze zirvesine hangi ülkeler katılıyor? Kahire listeyi açıkladı
Sebep ortaya çıktı! Cenk ve İrfan Can...
İtalyan basını doğruladı! Icardi ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk konuşuyor | CANLI Buruk konuşuyor | CANLI 14:09
Slovenya İsviçre maçı detayları | Slovenya İsviçre maçı CANLI izle! Slovenya İsviçre maçı detayları | Slovenya İsviçre maçı CANLI izle! 14:05
İlkay Gündoğan'dan o isme destek! İlkay Gündoğan'dan o isme destek! 13:33
Sebep ortaya çıktı! Cenk ve İrfan Can... Sebep ortaya çıktı! Cenk ve İrfan Can... 13:19
İsveç Kosova maçı detayları! İsveç - Kosova Dünya Kupası B Grubu maçı CANLI izle İsveç Kosova maçı detayları! İsveç - Kosova Dünya Kupası B Grubu maçı CANLI izle 13:18
İtalyan basını doğruladı! Icardi ve transfer... İtalyan basını doğruladı! Icardi ve transfer... 11:40
Daha Eski
İşte Eyüpspor'un yeni teknik direktörü İşte Eyüpspor'un yeni teknik direktörü 11:27
Fenerbahçe Beko Dubai Basketbol'u ağırlayacak! Fenerbahçe Beko Dubai Basketbol'u ağırlayacak! 11:27
Millilerden 43 madalya! Millilerden 43 madalya! 11:22
Slovakya - Lüksemburg maçı detayları! Slovakya - Lüksemburg maçı detayları! 11:07
Kuzey İrlanda Almanya maçı detayları! Kuzey İrlanda Almanya maçı detayları! 10:46
Bissouma'da flaş gelişme! Bissouma'da flaş gelişme! 10:39