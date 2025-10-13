CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Altay düşme hattında kalırken rakipleri de puan kaybetti!

Altay düşme hattında kalırken rakipleri de puan kaybetti!

Altay, evinde aldığı 4-1’lik yenilgiye rağmen alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesiyle düşme hattındaki yerini korudu. Siyah-beyazlılar, Tire 2021 FK deplasmanında kritik bir maça çıkacak. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 14:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altay düşme hattında kalırken rakipleri de puan kaybetti!

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde Söke 1970'e 4-1 mağlup olan ve 2 puanla düşme hattında kalan Altay, alt sıralardaki rakiplerinin de haftayı puansız kapatmasıyla teselli buldu. Oynadığı 6 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 2 puanla 13'üncü sıradaki yerini korudu. Altay'ın kümede kalma mücadelesinde averajla altında yer alan rakipleri Alanya 1221 ve Nazillispor rakiplerine yenilerek 2 puanı aşamadı. Son sıradaki Afyonspor, 1 puanı geçemedi. Altay'ın bir basamak üstündeki İzmir Çoruhlu FK da haftayı puansız kapatıp 4 puanda kaldı. Bu sonuçlarla siyah-beyazlı takımın kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı yükselmedi. Altay bu hafta Tire 2021 FK'ya konuk olacak.

Buruk'tan Singo açıklaması!
En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız...
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
Trump'a İsrail Parlamentosu'nda Gazze protestosu! Vekiller "Filistin'i tanı" pankartı açtı Knesset karıştı
İlkay Gündoğan'dan o isme destek!
Sebep ortaya çıktı! Cenk ve İrfan Can...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay rakiplerine duacı! Altay rakiplerine duacı! 14:55
Buruk'tan Icardi açıklaması! Sözleşmesi... Buruk'tan Icardi açıklaması! Sözleşmesi... 14:43
İzlanda Fransa maçı detayları | İzlanda - Fransa maçı CANLI izle! İzlanda Fransa maçı detayları | İzlanda - Fransa maçı CANLI izle! 14:30
Buruk'tan Singo açıklaması! Buruk'tan Singo açıklaması! 14:24
Buruk konuşuyor | CANLI Buruk konuşuyor | CANLI 14:09
Slovenya İsviçre maçı detayları | Slovenya İsviçre maçı CANLI izle! Slovenya İsviçre maçı detayları | Slovenya İsviçre maçı CANLI izle! 14:05
Daha Eski
İlkay Gündoğan'dan o isme destek! İlkay Gündoğan'dan o isme destek! 13:33
Sebep ortaya çıktı! Cenk ve İrfan Can... Sebep ortaya çıktı! Cenk ve İrfan Can... 13:19
İsveç Kosova maçı detayları! İsveç - Kosova Dünya Kupası B Grubu maçı CANLI izle İsveç Kosova maçı detayları! İsveç - Kosova Dünya Kupası B Grubu maçı CANLI izle 13:18
İtalyan basını doğruladı! Icardi ve transfer... İtalyan basını doğruladı! Icardi ve transfer... 11:40
İşte Eyüpspor'un yeni teknik direktörü İşte Eyüpspor'un yeni teknik direktörü 11:27
Fenerbahçe Beko Dubai Basketbol'u ağırlayacak! Fenerbahçe Beko Dubai Basketbol'u ağırlayacak! 11:27