Altay düşme hattında kalırken rakipleri de puan kaybetti!

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde Söke 1970'e 4-1 mağlup olan ve 2 puanla düşme hattında kalan Altay, alt sıralardaki rakiplerinin de haftayı puansız kapatmasıyla teselli buldu. Oynadığı 6 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 2 puanla 13'üncü sıradaki yerini korudu. Altay'ın kümede kalma mücadelesinde averajla altında yer alan rakipleri Alanya 1221 ve Nazillispor rakiplerine yenilerek 2 puanı aşamadı. Son sıradaki Afyonspor, 1 puanı geçemedi. Altay'ın bir basamak üstündeki İzmir Çoruhlu FK da haftayı puansız kapatıp 4 puanda kaldı. Bu sonuçlarla siyah-beyazlı takımın kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı yükselmedi. Altay bu hafta Tire 2021 FK'ya konuk olacak.