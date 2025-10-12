CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol San Marino-Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

San Marino-Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında San Marino ile Güney Kıbırs karşı karşıya gelecek. 6 hafta sonunda 0 puan ile son sıraya demir atan ev sahibi takım, 5 puan ile 4. sırada bulunan rakibine karşı ilk puanlarını almayı amaçlıyor. San Marino deplasmanında 3 puan alarak Dünya Kupası yolunda hata yapmak istemeyen Güney Kıbrıs ise etkili bir performans ortaya koymayı hedefliyor. Futbolseverler, "San Marino-Güney Kıbrıs maçı nasıl izlenir?" sorusunun cevabını araştırmayı sürdürüyor. Peki, San Marino-Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 10:19
San Marino-Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

San Marino-Güney Kıbrıs maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 7. hafta mücadelesinde San Marino ile Güney Kıbrıs, kritik bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Grubun son sırasında yer alan ve 6 haftada henüz puanla tanışamayan ev sahibi San Marino, sahasında 5 puanla 4. sırada bulunan rakibine karşı ilk puanlarını almayı hedefliyor. Öte yandan deplasmanda mücadele edecek Güney Kıbrıs, Dünya Kupası yolunda hata yapmak istemiyor ve sahadan 3 puanla ayrılarak üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi planlıyor. Peki, San Marino-Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

SAN MARİNO-GÜNEY KIBRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 7. haftasında oynanacak San Marino-Güney Kıbrıs maçı 12 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Serravalle Stadyumu'nda oynanacak San Marino-Güney Kıbrıs maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

