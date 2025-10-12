CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İskoçya-Belarus maçı canlı izle | İskoçya-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

İskoçya-Belarus maçı canlı izle | İskoçya-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 4. hafta maçında İskoçya ile Belarus karşı karşıya gelecek. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanarak puanını 10'a çıkartmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda ilk puanlarını almayı amaçlayan Belarus ise etkili bir performans ortaya koymak istiyor. Futbolseverler, "İskoçya-Belarus maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, İskoçya-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 09:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İskoçya-Belarus maçı canlı izle | İskoçya-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

İskoçya-Belarus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 4. hafta karşılaşmasında İskoçya ile Belarus, sahaya çıkıyor. Namağlup olarak yoluna devam eden ev sahibi İskoçya, taraftar desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 10'a taşımayı amaçlıyor. Öte yandan, deplasmanda sahaya çıkacak Belarus ekibi ise ilk puanlarını kazanmak için etkili bir oyun sergilemeyi hedefliyor. Maç öncesinde her iki takımın da kadro tercihleri ve sahadaki taktik hamleleri merak konusu olurken, futbolseverler özellikle "İskoçya-Belarus maçı canlı izle" aramalarıyla karşılaşmayı takip etme yollarını araştırıyor. Peki, İskoçya-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İskoçya-Belarus maçı

İSKOÇYA-BELARUS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 4. haftasında oynanacak İskoçya-Belarus maçı 12 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

İskoçya-Belarus maçı ne zaman

İSKOÇYA-BELARUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoçya-Belarus maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İskoçya-Belarus maçı saat kaçta

İSKOÇYA-BELARUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İskoçya: Gunn; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; Gilmour, McLean; McGinn, McTominay, Doak; Adams

Belarus: Pavlyuchenko; Karpovich, Parkhomenko, Zabelin, Volkov, Pyachenin; Myakish, Kalinin, Ebong; Melniçenko, Barkovski

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin yıldızına 3 talip birden!
"Bize ters gelen komşuyu ters yüz ettik"
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
Son dakika! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine katılacak
G.Saray'da transferde dev plan!
Icardi'ye 3 talip birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bize ters gelen komşuyu ters yüz ettik" "Bize ters gelen komşuyu ters yüz ettik" 08:35
Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazar Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazar 08:26
Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! 01:12
Sofya'da farklı kazandık! Sofya'da farklı kazandık! 01:11
İşte grubumuzda güncel puan durumu! İşte grubumuzda güncel puan durumu! 01:11
Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... 01:11
Daha Eski
Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon 01:11
Haaland'dan İsrail karşısında hat-trick! Haaland'dan İsrail karşısında hat-trick! 01:11
Osimhen’in sözleşmesi Milan’ı şok etti! Osimhen’in sözleşmesi Milan’ı şok etti! 01:11
F.Bahçe'de forma giymek istiyor! F.Bahçe'de forma giymek istiyor! 01:11
F.Bahçe'ye Mert Hakan müjdesi! F.Bahçe'ye Mert Hakan müjdesi! 01:11
İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü 01:11