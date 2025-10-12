İskoçya 2-1 Belarus (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup C karşılaşmasında İskoçya, sahasında Belarus'u 2-1 yendi.

Maça hızlı başlayan İskoçya, 15. dakikada Che Adams'ın Hendry'nin asistinde kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip, 56. dakikada Melnichenko'nun golüyle durumu 1-1'e getirdi. Ancak İskoçya, üstünlüğü yeniden ele geçirdi. 84. dakikada Robertson'un ortasında McTominay ağları havalandırarak skoru 2-0 yaptı.

Belarus, 90+6. dakikada Kuchko'nun golüyle farkı bire indirdi ancak bu gol sonucu değiştirmeye yetmedi. Karşılaşma İskoçya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından İskoçya puanını 10'a yükselterek liderliğini korudu. Belarus ise 4. maçında da puanla tanışamadı ve grupta son sırada kaldı.