İspanya Gürcistan maçı izle | İspanya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

İspanya Gürcistan maçı izle | İspanya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya, Gürcistan'ı konuk ediyor. Elemelerde 3'te 3 hedefleyen ev sahibi takım, sakatlıklar sebebiyle çok sayıda eksikle sahaya çıkacak. Gürcistan ise katıldığı ilk büyük turnuvada finale kadar ilerlemeyi hedefliyor. İspanya - Gürcistan maçının yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'lerini haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 10:19
İspanya Gürcistan maçı izle | İspanya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

İspanya - Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa Elemeleri'nin E Grubu'nda İspanya, Gürcistan'ı ağırlayacak. Bulgaristan'ı 3-0, Türkiye'yi ise 6-0 yenerek grupta 6 puanla liderlik koltuğuna oturan ev sahibi, elemelerde 3'te 3 yapmak için sahaya çıkacak. Gürcistan ise Türkiye'ye 3-2 yenilmesinin ardından Bulgaristan karşısında aldığı galibiyetle hanesine 3 puan yazdırmayı başardı. İşte maç ile ilgili tüm merak edilenler...

İSPANYA - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya - Gürcistan maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSPANYA - GÜRCİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Pedri, Merinos, Zubimendi; Olmo, Oyarzabal, F Torres

Gürcistan: Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Azarovi; Gagnidze, Kochorashvili, Mekvabishvili; Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia

İspanya - Gürcistan maçı yayın bilgileri!

İSPANYA NAMAĞLUP

E Grubu'nda şu ana kadar iyi bir performans sergileyen İspanya, 4 Eylül'de Bulgaristan'ı 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı ve üç gün sonra Türkiye'yi 6-0 yenerek 6 puanlık bir farkla gruptan 6 puan çıkardı. Gürcistan ve Bulgaristan'a karşı iki galibiyet daha elde etmeyi hedefleyen takım, Kasım ayında Gürcistan ve Türkiye ile tekrar karşılaşacak. Luis de la Fuente'nin ekibi, Euro 2024 finalinde İngiltere'yi yenerek son Avrupa şampiyonu oldu ve 2010'da Dünya Kupası'nı kazandılar. İspanya, Gürcistan'a karşı oynadığı sekiz maçın yedisini kazandı. Bu galibiyetler arasında, iki takımın son karşılaşması olan ve Euro 2024'ün son 16 turunda oynanan karşılaşmada 4-1'lik galibiyet de yer alıyor.

GÜRCİSTAN'IN SÜRPRİZ YÜKSELİŞİ

Gürcistan ise katıldığı ilk büyük turnuvada Euro 2024'ün sürpriz takımı oldu ve turnuvanın son 16 turuna kadar yükseldi, bu süreçte de kendisine birçok hayran kazandı. İlk kez bir Dünya Kupası finaline katılmaya hazırlanan takımın kadrosunda Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Khvicha Kvaratskhelia bulunuyor. Gürcistan, 2026 Dünya Kupası elemelerine evinde Türkiye'ye 3-2 yenilerek başladı ancak son maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek üç puana yükseldi. Willy Sagnol'un takımı, lider İspanya'nın 3 puan gerisinde, üçüncü sıradaki Türkiye ile de puanda eşit olarak, grupta ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan, İspanya'ya karşı tek galibiyetini Haziran 2016'da oynanan uluslararası bir hazırlık maçında elde etti ve o zamandan beri La Roja'ya karşı üst üste beş maç kaybetti; bunlardan biri de Eylül 2023'te oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçında aldığı 7-1'lik hezimet.

4
