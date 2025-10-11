Beşiktaş ve Galatasaray'ı telaşlandıran gelişme! Ndidi ve Osimhen...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri için Lesotho'ya giden Nijerya Milli Takımı, maçın ertesi günü ülkeye dönmek için takım uçağına gitti. Milli takım uçağının havadayken ön camlarının çatlaması nedeniyle pilotlar, Angola'da zorunlu iniş yaptı. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Nijerya Futbol Federasyonu, hiçbir oyuncu ve görevlide bir sorun olmadığı bildirildi.

Federasyon, ülkeye sağlıklı bir şekilde gidebilmek için yeni uçak talep ettiklerini ve kısa sürede Nijerya'da olacaklarını duyurdu.

İŞTE O GÖRÜNTÜ

BEŞİKTAŞ: GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ

'Nijerya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemeleri için yaptığı uçak yolculuğunda futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin de içinde yer aldığı uçak, camındaki çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentine acil iniş yapmıştır.

Futbolcumuz Wilfred Ndidi ve Nijerya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir.'