TRANSFER HABERİ - Kenan Yıldız için tarihi bonservis! Manchester United dev rakamı gözden çıkardı

Juventus'un parlayan yıldızı Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Arsenal ve Chelsea'nin uzun süredir takip ettiği milli futbolcu için bu kez Manchester United devreye girdi.

İngiliz basınından Caught Offside'da yer alan habere göre, Kırmızı Şeytanlar 20 yaşındaki Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için 90 milyon euroluk dev bir teklif hazırlıyor. Bu rakam, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeli olmaya aday.

Juventus'un gelecek planlarında kilit rol oynayan genç yıldız, bu sezon Serie A ve Avrupa arenasında sergilediği performansla göz kamaştırdı. Siyah-beyazlı formayla 12 maça çıkan Kenan, 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 75 milyon euroya yükselen Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.