Lesotho 1-2 Nijerya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Osimhen'in asisti galibiyet getirdi

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda Lesotho ile Nijerya karşı karşıya geldi.
Konuk takım, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Troost-Ekong (p) ve 81. dakikada Adams kaydetti. Lesotho'nun tek golüyse 84. dakikada Kalake'den geldi.
Nijerya'nın Adams ile bulduğu 2. golün asisti, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'den geldi. Maça ilk 11'de başlayan golcü futbolcu, 90. dakikada yerini Ajaji'ye bıraktı.
Nijerya bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken, Lesotho 9 puanda kaldı.