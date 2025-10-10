Kazakistan Lihtenştayn maçı hangi kanalda? | Kazakistan - Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan, J Grubu maçlarıyla sürüyor. Kazakistan, Lihtenştayn ile Astana Arena'da karşı karşıya gelecek. Belçika'ya 6-0 yenilen ev sahibi takımın 2026 Dünya Kupası'na katılma hayalleri,Astana Arena'da konuk Lihtenştayn'ı yenememesi halinde sona erecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 14:28
Kazakistan - Lihtenştayn maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 Dünya Kupası elemeleri J Grubu ilk maçında Kazakistan ile Lihtenştayn karşı karşıya geliyor. Son üç maç kala üç puanla dördüncü sırada bulunan ev sahibi ekibin, gruptan çıkma şansını elde etmek için J Grubu'nu ilk iki sırada bitirmesi gerekiyor. Belçika karşısındaki 6-0'lık yenilginin ardından Ali Aliev teknik direktörlük görevinden istifa etti ve Talgat Baysufinov geçici olarak göreve geldi. İşte KAzakistan - Lihtenştayn maçı detayları..

KAZAKİSTAN - LİHTENŞTAYN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kazakistan - Lihtenştayn maçı 10 Ekim Cuma günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Kazakistan-Lihtenştayn

KAZAKİSTAN - LİHTENŞTAYN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kazakistan: Seisen; Kasym, Malyi, Alip; Astana, Khalmatov, Orazov, Vorogovsky; Samorodov, Kenzhebek; Samorodov

Lihtenştayn: Buchel; Goppel, Beck, Hofer; Wolfinger, Luchinger, Hasler, Sele, Ospelt; Notaro, Sağlam

