Juventus efsanesi Platini'den dikkat çeken Kenan Yıldız sözleri! "Neden kanatta oynatıldığını anlamıyorum"

Kariyerini Juventus'ta sürdüren milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında, Serie A devinde bir dönem top koşturmuş efsane isimlerden Michel Platini konuştu.
La Gazzetta dello Sport'un ev sahipliğinde düzenlenen Trento Spor Festivali'nde konuşan Platini, Yıldız'ın bir 10 numara olduğunu ve merkezde oynaması gerektiğini savundu.
Platini, "O bir 10 numara ve bana göre merkezde oynamalı. Motta ve Tudor'un onu neden kanatlarda oynattığını anlamıyorum. Ne yazık ki, günümüz futbolunda daha merkez pozisyonlarda oynamaları gereken kaliteli oyuncuları kanada kaydırma eğilimi var. Yıllardır bunu söylüyorum ama kimse beni dinlemiyor." İfadelerini kullandı.
