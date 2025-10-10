CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Juventus efsanesi Platini'den dikkat çeken Kenan Yıldız sözleri! "Neden kanatta oynatıldığını anlamıyorum"

Juventus efsanesi Platini'den dikkat çeken Kenan Yıldız sözleri! "Neden kanatta oynatıldığını anlamıyorum"

Kenan Yıldız hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz hakkında Torino ekibinin efsane isimlerinden Michel Platini konuştu. Platini, Kenan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 12:10
Juventus efsanesi Platini'den dikkat çeken Kenan Yıldız sözleri! "Neden kanatta oynatıldığını anlamıyorum"

Kariyerini Juventus'ta sürdüren milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında, Serie A devinde bir dönem top koşturmuş efsane isimlerden Michel Platini konuştu.

Juventus efsanesi Platini'den dikkat çeken Kenan Yıldız sözleri! "Neden kanatta oynatıldığını anlamıyorum"

La Gazzetta dello Sport'un ev sahipliğinde düzenlenen Trento Spor Festivali'nde konuşan Platini, Yıldız'ın bir 10 numara olduğunu ve merkezde oynaması gerektiğini savundu.

Juventus efsanesi Platini'den dikkat çeken Kenan Yıldız sözleri! "Neden kanatta oynatıldığını anlamıyorum"

Platini, "O bir 10 numara ve bana göre merkezde oynamalı. Motta ve Tudor'un onu neden kanatlarda oynattığını anlamıyorum. Ne yazık ki, günümüz futbolunda daha merkez pozisyonlarda oynamaları gereken kaliteli oyuncuları kanada kaydırma eğilimi var. Yıllardır bunu söylüyorum ama kimse beni dinlemiyor." İfadelerini kullandı.

