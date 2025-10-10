CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol İzlanda Ukrayna maçı canlı yayın izle | İzlanda - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

İzlanda Ukrayna maçı canlı yayın izle | İzlanda - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

İzlanda, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu ilk maçında Ukrayna'yı konuk ediyor. Ev sahibi, Azerbaycan ve Fransa karşısında oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ukrayna ise gruptaki ilk iki eleme maçından sadece bir puan alarak üçüncü sıraya yerleşti. İzlanda - Kosova mücadelesinin canlı yayın bilgilerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 13:28
İzlanda Ukrayna maçı canlı yayın izle | İzlanda - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

İzlanda - Ukrayna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 Dünya Kupası elemeleri D Grubu ilk maçında İzlanda ile Kosova kozlarını paylaşacak. Lider Fransa'nın üç puan gerisinde, üç puanla grupta ikinci sırada yer alan İzlanda, D Grubu'nda galibiyet serisine geri dönmeyi hedefliyor. Sven Jablonski'nin yöneteceği İzlanda - Ukrayna maçının ayrıntılarını ve yayın bilgilerini sizler için derledik.

İZLANDA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İzlanda - Ukrayna maçı 10 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

İZLANDA - UKRAYNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İzlanda: Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Tomasson; Thorsteinsson, Johannesson, Haraldsson, Anderson; A Gudjohnsen, D Gudjohnsen

Ukrayna: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Ocheretko, Kaliuzhnyi, Bondarenko; Malinovskyi, Vanat, Sudakov

İzlanda - Ukrayna maçı canlı yayın bilgileri

Ukrayna, İzlanda karşısında oynadığı son beş resmi karşılaşmada iki kez üstünlük sağladı; bunların en çarpıcısı, Mart 2024'te Euro 2024 play-off yarıfinalinde alınan 2-1'lik zaferdi ki bu sonuç, finale uzanma yolunu açmıştı. Mavi-Sarılılar, 2006 Dünya Kupası'nda çeyrek final başarısı gösterse de turnuvaya kalamadı; buna karşın son dört Avrupa Şampiyonası'na düzenli olarak dahil oldu. 2026 Dünya Kupası elemelerine 5 Eylül'de Fransa deplasmanında 2-0'lık mağlubiyetle giren Ukrayna, dört gün sonra Azerbaycan'la 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Sergiy Rebrov'un komutasındaki takım ise, D Grubu'nda zirvedeki Fransa'nın 5 puan altında üçüncü basamakta yer alıyor; ikinci sıradaki İzlanda'nın ise sadece 2 puan farkla geride. Bu yüzden Cuma günkü mücadelede bir kayıp, umutları yerle bir edebilir. Ukrayna'nın en taze resmi sınavı, Mart'ta Belçika'yı 3-1'le devirmekti ve bu performans, İzlanda'ya karşı sahada kalitelerini kanıtlayacak güce sahip olduklarını net bir şekilde ortaya koydu.

