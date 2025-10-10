CANLI SKOR ANA SAYFA
Henrikh Mkhitaryan'dan flaş itiraf: Mourinho her gece beni aşağılıyordu!

Henrikh Mkhitaryan'dan flaş itiraf: Mourinho her gece beni aşağılıyordu!

Manchester United döneminde Jose Mourinho ile çalışan yıldız futbolcu Henrikh Mkhitaryan, otobiyografisinde Portekizli teknik adamın kendisine psikolojik baskı yaptığını anlattı. Mkhitaryan, “Her gece WhatsApp’tan aşağılayıcı mesajlar atıyordu” dedi. İşte Mkhitaryan'ın sözleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 13:43
Henrikh Mkhitaryan’dan flaş itiraf: Mourinho her gece beni aşağılıyordu!

Inter forması giyen Ermenistanlı yıldız Henrikh Mkhitaryan, futbol kariyerinin en zorlu dönemlerinden birini anlattı. 2016 yılında Borussia Dortmund'dan 42 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Mkhitaryan, İngiliz devinde iki yıl boyunca Jose Mourinho'nun yönetiminde forma giymişti. Ancak yıldız oyuncu, bu dönemin kendisi için bir kabusa dönüştüğünü söylüyor.

"MOURINHO'YA SABRIM TÜKENMİŞTİ"

Mkhitaryan, kaleme aldığı otobiyografisinde Mourinho ile yaşadığı gerginlikleri açık yüreklilikle anlattı: "Mourinho'ya sabrım tükenmişti. Ona 'İki yıldır beni eleştiriyorsun, sen bir **tsün!' dedim. O da bana 'Seni bir daha asla görmek istemiyorum' diye bağırdı."

Yıldız futbolcu, teknik direktörün kendisini sürekli aşağılayan mesajlar gönderdiğini belirtti: "Antrenmanda tek kelime etmiyordu ama her gece bana 'Git de Alexis'i alayım' diyordu. Her gece WhatsApp'tan 'Miki git buradan' mesajı atıyordu."

"AYNI CEVABI KOPYALAYIP YAPIŞTIRIYORDUM"

Mkhitaryan, Mourinho'nun baskısına rağmen kendini savunmaya çalıştığını da anlattı: "Ben de her defasında aynı cevabı kopyalayıp yapıştırıyordum: 'Gidersem doğru takımı bulmam gerek, yoksa yaza kadar bekleyeceğim.' Ocak ayına doğru mesajı değiştirdi, 'Miki lütfen git de Alexis'i alabileyim' diyordu. Ben de sonunda 'Seni memnun etmek için gitmiyorum. Lütfen bana mesaj atmayı bırak. İstersen Mino (Raiola) ile konuş' dedim."

UNITED KARİYERİNDE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Henrikh Mkhitaryan, Manchester United formasıyla 63 maçta 13 gol ve 11 asist üretti. 2018'de Alexis Sanchez takasıyla Arsenal'a transfer olan yıldız oyuncu, şu anda Inter'de kariyerini sürdürüyor ve 36 yaşında olmasına rağmen takımının önemli isimleri arasında yer alıyor.

