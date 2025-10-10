CANLI SKOR ANA SAYFA
Fransa Azerbaycan maçı canlı izle | Fransa - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Fransa Azerbaycan maçı canlı izle | Fransa - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Fransa, ilk maçında Azerbaycan'ı konuk ediyor. Elemelerdeki üç maçtan üçünü de kazanmayı ev sahibi takım D Grubu'nda 6 puanla lider konumda yer alıyor. Azerbaycan ise 1 puanla grubun son sırasında yer alıyor. Parc des Princes'te oynanacak karşılaşmada Rohit Saggi düdük çalacak. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fransa - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 14:17
Fransa Azerbaycan maçı canlı izle | Fransa - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Fransa - Azerbaycan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa, 2026 Dünya Kupası elemeleri D Grubu ilk maçında Azerbaycan ile kozlarını paylaşacak. Eylül ayındaki eleme maçlarında Ukrayna'yı 2-0, İzlanda'yı ise 2-1 yenen Fransa ekibi, elemelerde 3'te 3 hedefiyle sahaya çıkacak. Azerbaycan ise, İzlanda karşısında aldığı 5-0'lık yenilginin ardından Ukrayna ile 1-1 berabere kalarak toparlanmayı başardı. İşte Fransa - Azerbaycan maçı öncesinde tüm bilinmesi gerekenler...

FRANSA - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa - Azerbaycan maçı 10 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

FRANSA - AZERBAYCAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Rabiot, Koni; Coman, Olise, Ticket; Mbappe

Azerbaycan: Mahammadaliyev; Dashdamirov, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Aliyev; Haybulaev, Makhmudov, Nuriyev; Emreli, Dadashov

Fransa - Azerbaycan maçı canlı yayın bilgileri!

FRANSIZLARDA ZORUNLU ROTASYON

Fransa'da Real Madrid'in orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni, Azerbaycan karşısında forma giyemeyecek. 25 yaşındaki oyuncu, takımının son maçında İzlanda'ya karşı gördüğü kırmızı kartın ardından cezalı durumda. Bradley Barcola, Marcus Thuram ve Ousmane Dembele gibi önemli isimlerin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almamasıyla, son İzlanda maçına ilk 11'de başlayan kadroda bazı değişiklikler yapılması gerekecek. Adrien Rabiot'un orta sahaya girmesi bekleniyor, Mbappe ve Michael Olise'ye ise sahanın son üçte birinde Kingsley Coman ve Hugo Ekitike'nin katılması bekleniyor.

AZERBAYCAN'DA 5'Lİ SAVUNMA

Azerbaycan'da ise ilk 11'de yer alacak isimler konusunda sürpriz yaşanması beklenmiyor. Milli takımda 10'ar gol atan Renat Dadaşov ve Mahir Emreli, sahanın son üçte birinde forma giyecek. Takımın gol krallığı 14 golle Emin Mahmudov'a ait ve Mahmudov 55. kez milli formayı giymeye aday. Ayrıca Anatolii Nuriiev'e de kadroda yer verilmesi bekleniyor. Azerbaycan'ın Fransa karşısında beşli defans oynaması beklenirken, konuk takımda Rahman Daşdamirov'un sağ kanatta forma giymesi bekleniyor.

