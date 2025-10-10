FIFA Başkanı Infantino'dan köklü değişiklik hazırlığı! Dünya Kupası'nın mevsimi...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Roma'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) toplantısında yaptığı açıklamayla futbol dünyasında ezberleri bozacak bir öneride bulundu. İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Infantino, yaz aylarında düzenlenen Dünya Kupası geleneğini sona erdirerek turnuvayı sezon ortasına taşımayı hedefliyor.

"YAZ AYLARINDA DÜNYA KUPASI OYNAMAK ARTIK MÜMKÜN DEĞİL"

Katar 2022'de olduğu gibi, 2034'te Suudi Arabistan'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın da yıl ortasında oynanması planlanıyor. Infantino, "Bazı bölgelerde yaz aylarında Dünya Kupası oynamak imkansız. Avrupa'da bile haziran ve temmuzda artık çok sıcak oluyor." sözleriyle yeni planın gerekçesini açıkladı.

OYUNCULARIN YORGUNLUĞU ALARM VERİYOR

2030'a kadar FIFA takvimi tamamen dolmuş durumda. 2030 Dünya Kupası'nın 100. yıl özel turnuvası; Güney Amerika, Avrupa ve Afrika'da birden fazla ülkede gerçekleştirilecek. Ancak artan maç yoğunluğu, futbolcular üzerindeki fiziksel yükü her geçen yıl artırıyor.

FIFPro'nun son raporuna göre birçok oyuncu önerilen 28 günlük tatili bile yapamıyor; hazırlık kampları da giderek kısalıyor. 60 ila 70 maçlık sezonlar artık sıradan hale geldi. Uzmanlar, bu durumun hem fiziksel hem mental açıdan oyuncu sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

UEFA İLE YENİ BİR GERİLİM KAPIDA

Infantino'nun planı, FIFA ile UEFA arasındaki gerginliği derinleştirebilir. Her iki kurum da "daha fazla maç = daha fazla gelir" denklemine sıkı sıkıya bağlı. Ancak bu yarış, futbolun kalitesini düşürme ve oyuncuların dayanıklılığını zorlama tehlikesi taşıyor.

Uzmanlara göre futbolda "aşırı doygunluk" dönemi başlamış durumda ve bu gidişatın durdurulması gerekiyor.

İTALYA–İSRAİL MAÇI VE BARIŞ MESAJI

Infantino, konuşmasında İtalya ile İsrail arasında Udine'de oynanacak maç öncesindeki gerginliklere de değindi. "Barış anlaşması harika bir haber. Herkesin bunu desteklemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Avrupa kulüplerinin ülke dışı maç planlarına da temkinli yaklaştı. Milan ile Como'nun Avustralya'nın Perth kentinde oynayacağı maç hakkında, "Ulusal, kıtasal ve küresel düzeyde bir yapı var. Eğer bunu bozarsak, büyük risk alırız." dedi.

EURO 2032 UYARISI: "İTALYA EN İYİ STATLARA SAHİP OLMALI"

Euro 2032'nin ev sahiplerinden biri olan İtalya hakkında da konuşan Infantino, stadyum altyapısının önemine vurgu yaptı: "İtalya bu işi başaracak. Milano'da önemli kararlar alındı, Roma Belediye Başkanı da yeni stat için son aşamada. İtalya, dünyanın en iyi statlarına sahip olmalı."