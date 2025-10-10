CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol FIFA Başkanı Infantino'dan köklü değişiklik hazırlığı! Dünya Kupası'nın mevsimi...

FIFA Başkanı Infantino'dan köklü değişiklik hazırlığı! Dünya Kupası'nın mevsimi...

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Roma’daki Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında futbolda köklü bir değişikliğe hazırlanıldığını duyurdu. Infantino’nun planına göre Dünya Kupası artık yaz aylarında değil, yıl içinde düzenlenecek. İşte Infantino'nun açıklamaları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 11:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FIFA Başkanı Infantino'dan köklü değişiklik hazırlığı! Dünya Kupası'nın mevsimi...

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Roma'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) toplantısında yaptığı açıklamayla futbol dünyasında ezberleri bozacak bir öneride bulundu. İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Infantino, yaz aylarında düzenlenen Dünya Kupası geleneğini sona erdirerek turnuvayı sezon ortasına taşımayı hedefliyor.

"YAZ AYLARINDA DÜNYA KUPASI OYNAMAK ARTIK MÜMKÜN DEĞİL"

Katar 2022'de olduğu gibi, 2034'te Suudi Arabistan'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın da yıl ortasında oynanması planlanıyor. Infantino, "Bazı bölgelerde yaz aylarında Dünya Kupası oynamak imkansız. Avrupa'da bile haziran ve temmuzda artık çok sıcak oluyor." sözleriyle yeni planın gerekçesini açıkladı.

OYUNCULARIN YORGUNLUĞU ALARM VERİYOR

2030'a kadar FIFA takvimi tamamen dolmuş durumda. 2030 Dünya Kupası'nın 100. yıl özel turnuvası; Güney Amerika, Avrupa ve Afrika'da birden fazla ülkede gerçekleştirilecek. Ancak artan maç yoğunluğu, futbolcular üzerindeki fiziksel yükü her geçen yıl artırıyor.

FIFPro'nun son raporuna göre birçok oyuncu önerilen 28 günlük tatili bile yapamıyor; hazırlık kampları da giderek kısalıyor. 60 ila 70 maçlık sezonlar artık sıradan hale geldi. Uzmanlar, bu durumun hem fiziksel hem mental açıdan oyuncu sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

UEFA İLE YENİ BİR GERİLİM KAPIDA

Infantino'nun planı, FIFA ile UEFA arasındaki gerginliği derinleştirebilir. Her iki kurum da "daha fazla maç = daha fazla gelir" denklemine sıkı sıkıya bağlı. Ancak bu yarış, futbolun kalitesini düşürme ve oyuncuların dayanıklılığını zorlama tehlikesi taşıyor.

Uzmanlara göre futbolda "aşırı doygunluk" dönemi başlamış durumda ve bu gidişatın durdurulması gerekiyor.

İTALYA–İSRAİL MAÇI VE BARIŞ MESAJI

Infantino, konuşmasında İtalya ile İsrail arasında Udine'de oynanacak maç öncesindeki gerginliklere de değindi. "Barış anlaşması harika bir haber. Herkesin bunu desteklemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Avrupa kulüplerinin ülke dışı maç planlarına da temkinli yaklaştı. Milan ile Como'nun Avustralya'nın Perth kentinde oynayacağı maç hakkında, "Ulusal, kıtasal ve küresel düzeyde bir yapı var. Eğer bunu bozarsak, büyük risk alırız." dedi.

EURO 2032 UYARISI: "İTALYA EN İYİ STATLARA SAHİP OLMALI"

Euro 2032'nin ev sahiplerinden biri olan İtalya hakkında da konuşan Infantino, stadyum altyapısının önemine vurgu yaptı: "İtalya bu işi başaracak. Milano'da önemli kararlar alındı, Roma Belediye Başkanı da yeni stat için son aşamada. İtalya, dünyanın en iyi statlarına sahip olmalı."

F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak
Montella'dan Barış Alper'in yokluğunda flaş karar!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz Rize’ye döndü! Karadeniz’in kalbinden yeni kareler geldi!
Son dakika! MSB'den Gazze açıklaması: "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır"
İşte Tedesco’nun ara transfer stratejisi!
Beşiktaş’ta devre arasında büyük değişim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek konuşuyor | CANLI Dursun Özbek konuşuyor | CANLI 11:20
Almanya Lüksemburg CANLI İZLE | Almanya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Lüksemburg CANLI İZLE | Almanya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 11:17
Doncic’ten Türkiye’ye övgü: En çılgın... Doncic’ten Türkiye’ye övgü: En çılgın... 11:03
Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor 10:53
Beşiktaş’ta devre arasında büyük değişim! Beşiktaş’ta devre arasında büyük değişim! 10:49
Ronaldo'dan kelliğe karşı önlem! Ronaldo'dan kelliğe karşı önlem! 10:41
Daha Eski
Kuzey İrlanda - Slovakya maçı detayları (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri) Kuzey İrlanda - Slovakya maçı detayları (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri) 10:23
Montella'dan Barış Alper'in yokluğunda flaş karar! Montella'dan Barış Alper'in yokluğunda flaş karar! 10:08
Razgatlıoğlu Portekiz'de piste çıkacak Razgatlıoğlu Portekiz'de piste çıkacak 10:06
Sergen Yalçın’a transferde tam yetki! Sergen Yalçın’a transferde tam yetki! 10:03
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 10 Ekim BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 10 Ekim 09:51
İşte Tedesco’nun ara transfer stratejisi! İşte Tedesco’nun ara transfer stratejisi! 09:30