CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama: Ailemle seyahat etmeye korkar oldum!

Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama: Ailemle seyahat etmeye korkar oldum!

Premier League hakemi Anthony Taylor, 2023 Avrupa Ligi finali sonrası Jose Mourinho’nun kendisine yönelik sözleri ve davranışlarının ardından uğradığı ağır eleştirilerle ilgili konuştu. Taylor, “Ailemle birlikte seyahat etmekten korktum ama yine de hakemlik dünyanın en iyi işlerinden biri” dedi. İşte Taylor'ın açıklamaları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 16:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama: Ailemle seyahat etmeye korkar oldum!

Premier League'in tecrübeli hakemlerinden Anthony Taylor, 2023 yılında oynanan SevillaRoma UEFA Avrupa Ligi finali sonrasında Jose Mourinho ile yaşadığı olayları anlattı. Taylor, o dönemde uğradığı hakaret ve tehditlerin kendisini ve ailesini derinden etkilediğini söyledi.

MOURINHO İLE AVRUPA LİGİ FİNALİNDE GERİLİM

Roma'nın Sevilla'ya penaltılarla kaybettiği finalin ardından, Mourinho öfkesini gizleyememiş ve maçın hakemi Anthony Taylor'ı "utanç verici" olarak nitelendirmişti. Portekizli teknik adam, basın toplantısında sert ifadeler kullanmakla kalmamış, Budapeşte'deki stadyumun otoparkında Taylor'ı bizzat hedef almıştı.

Maçta 13 sarı kart gösteren ve 25 dakika uzatma oynatan Taylor, karşılaşma sonrası Roma taraftarlarının da tepkisini üzerine çekti. İngiliz hakem, ailesiyle birlikte Budapeşte Havalimanı'ndan ayrılırken yoğun güvenlik önlemleri altında hareket etmek zorunda kaldı; taraftarların saldırgan tutumu nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

"EN KÖTÜ DENEYİMİMDİ"

Taylor, BBC Sport'a yaptığı açıklamada o günleri şöyle anlattı: "Bu, şimdiye kadar yaşadığım en kötü olaydı. Sadece ailem yanımda olduğu için değil, insanların davranışlarının başkaları üzerindeki etkisini açıkça gösterdiği için de. Üstelik o maçta büyük bir hakem hatası da yoktu."

Taylor, tüm yaşananlara rağmen mesleğini bırakmayı hiç düşünmediğini belirterek hakemliğin hala büyük bir tutku olduğunu vurguladı: "Hakemlik, dünyanın en iyi işlerinden biri. Eleştiriler, baskı ya da stres her zaman olacaktır ama futbolun bir parçası olmanın verdiği heyecan bunların hepsine değer."

F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak
F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia!
DİĞER
FIFA Dünya Kupası için tarihi hamle! Infantino yeni değişikliği duyurdu...
Başkan Erdoğan'dan baba ocağı Rize'de İsrail'e uyarı: Tekrarı olursa bedeli olur!
Özbek’ten Kerem transferi yorumu!
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ozan Kabak sahalara döndü! Ozan Kabak sahalara döndü! 16:11
Brezilya Güney Kore'yi farklı mağlup etti Brezilya Güney Kore'yi farklı mağlup etti 16:08
Euroleague’den “NBA Europe” açıklaması! Euroleague’den “NBA Europe” açıklaması! 16:04
F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! 16:00
Sea To Sky orman etabında zafer Lettenbichler'in! Sea To Sky orman etabında zafer Lettenbichler'in! 15:57
Şampiyonlar Ligi hesabı Barış Alper'i paylaştı! Şampiyonlar Ligi hesabı Barış Alper'i paylaştı! 15:32
Daha Eski
Yılmaz: Bilet fiyatları 27 TL! Yılmaz: Bilet fiyatları 27 TL! 15:31
G.Saray'da anıt açılışı yapıldı! G.Saray'da anıt açılışı yapıldı! 15:28
İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! 15:11
Antalyaspor'un yeni hocası Erol Bulut! Antalyaspor'un yeni hocası Erol Bulut! 15:07
Beşiktaş'ta G.Birliği maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta G.Birliği maçı hazırlıkları 15:04
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda? 14:51