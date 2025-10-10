Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama: Ailemle seyahat etmeye korkar oldum!

Premier League'in tecrübeli hakemlerinden Anthony Taylor, 2023 yılında oynanan Sevilla–Roma UEFA Avrupa Ligi finali sonrasında Jose Mourinho ile yaşadığı olayları anlattı. Taylor, o dönemde uğradığı hakaret ve tehditlerin kendisini ve ailesini derinden etkilediğini söyledi.

MOURINHO İLE AVRUPA LİGİ FİNALİNDE GERİLİM

Roma'nın Sevilla'ya penaltılarla kaybettiği finalin ardından, Mourinho öfkesini gizleyememiş ve maçın hakemi Anthony Taylor'ı "utanç verici" olarak nitelendirmişti. Portekizli teknik adam, basın toplantısında sert ifadeler kullanmakla kalmamış, Budapeşte'deki stadyumun otoparkında Taylor'ı bizzat hedef almıştı.

Maçta 13 sarı kart gösteren ve 25 dakika uzatma oynatan Taylor, karşılaşma sonrası Roma taraftarlarının da tepkisini üzerine çekti. İngiliz hakem, ailesiyle birlikte Budapeşte Havalimanı'ndan ayrılırken yoğun güvenlik önlemleri altında hareket etmek zorunda kaldı; taraftarların saldırgan tutumu nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

"EN KÖTÜ DENEYİMİMDİ"

Taylor, BBC Sport'a yaptığı açıklamada o günleri şöyle anlattı: "Bu, şimdiye kadar yaşadığım en kötü olaydı. Sadece ailem yanımda olduğu için değil, insanların davranışlarının başkaları üzerindeki etkisini açıkça gösterdiği için de. Üstelik o maçta büyük bir hakem hatası da yoktu."

Taylor, tüm yaşananlara rağmen mesleğini bırakmayı hiç düşünmediğini belirterek hakemliğin hala büyük bir tutku olduğunu vurguladı: "Hakemlik, dünyanın en iyi işlerinden biri. Eleştiriler, baskı ya da stres her zaman olacaktır ama futbolun bir parçası olmanın verdiği heyecan bunların hepsine değer."