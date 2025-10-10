CANLI SKOR ANA SAYFA
Almanya Lüksemburg CANLI İZLE | Almanya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası elemeleri, A Grubu maçlarıyla devam ediyor. Çekingen bir başlangıç yapan Almanya açılış maçında aldığı yenilginin ardından, alt sıralardaki Lüksemburg'u elemeyi planlıyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Almanya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 11:17
Almanya - Lüksemburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda heyecan sürüyor. Grubu lider tamamlayıp gelecek yıl yapılacak dünya finallerine doğrudan katılması beklenen Almanya, Dünya Kupası elemelerinde ilk kez deplasmanda mağlup olmasının ardından Lüksemburg ile kozlarını paylaşacak. Lüksemburg ise komşu ülkelerle oynadığı dokuz hazırlık maçının sekizini kaybetti; tek istisna, 1939'da evinde aldığı 2-1'lik şok galibiyetti. Nefes kesici Almanya - Lüksemburg maçının detaylarını sizler için derledik.

ALMANYA - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya - Lüksemburg maçı 10 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALMANYA - LÜKSEMBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Almanya: Nübel; Anton, Tah, Koch; Schade, Kimmich, Goretzka, Raum; Gnabry, Wirtz; Woltemade

Lüksemburg: Morris; Jans, Mahmutoviç, Koraç, Carlson; Olesen, Barreiro; Moreira, Sinani, Bohnert; Dardari

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Almanya-Lüksemburg

Manuel Neuer'in milli takımdan veda etmesinin ardından, Marc-Andre ter Stegen'in uzayan sakatlık problemleriyle boğuşması, Oliver Baumann'ı Almanya'nın kalesine oturtan ana etken oldu; fakat onun da rahatsızlığı sebebiyle Cuma günkü mücadelede forma giyememe ihtimali bulunuyor.

Hoffenheim'ın lideri Noah Atubolu, Freiburg'da iç saha yasağına takılmasa da yedek kulübesinde hazır bekletildi. Baumann sahaya çıkamazsa, Stuttgart'ın Alexander Nubel'i fileleri korumak için ilk on birde boy gösterebilir. Real Madrid'in savunma kalesi Antonio Rudiger'in listeden çıkarılmasıyla, forvet hattından Nathaniel Brown ilk kez Almanya kadrosuna davet edildi. Rudiger, sakatlık yaşayan Kai Havertz ve Jamal Musiala gibi isimlerle birlikte kenarda kalacak.Bir önceki ayki randevuları kaçıran Nico Schlotterbeck şimdi takıma dönebilirken, Pascal Gross ve Niclas Fullkrug'un yokluğu dikkat çekiyor. Fullkrug'un yerine Newcastle United'ın golcüsü Nick Woltemade'in hücumda ön planda başlaması öngörülüyor.

Öte yandan Lüksemburg tarafında, Almanya kökenli üç yetenek kadroya sızmış durumda: St. Pauli'nin Danel Sinani ve Augsburg'un gol makinesi Aiman Dardari önde ikili bir tehdit oluştururken, Greuther Fürth'ün orta saha savaşçısı Mathias Olesen arkalarında denge sağlayacak.Yine de Borussia Dortmund'un yükselen yıldızı Enzo Duarte ve deneyimli stoper Mica Pinto, bu ayki elemelerde sahne alamayacak. Futbol geçmişinde Kaiserslautern ile Borussia Mönchengladbach formaları giyen teknik adam Strasser, Kuzey İrlanda karşısında kırmızı kart gören Seid Korac'ın bir maçlık cezasından faydalanarak onu takıma dahil edebilir.

