St. Pölten-Atletico Madrid maçı canlı izle | St. Pölten-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında St. Pölten sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Avusturya temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen ev sahibi ekip, ilk maçta hata yapmak istemiyor. Atletico Madrid ise yıldız futbolcuları öncülüğünde sahaya çıkacak. İspanya ekibi, zorlu deplasmanda 3 puan alarak Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamanın planlarını yapıyor. Futbolseverler ise merakla, "St. Pölten-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

ST. POLTEN-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak St. Pölten-Atletico Madrid maçı 8 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. NV Arena'da oynanacak St. Pölten-Atletico Madrid maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.