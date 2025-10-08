CANLI SKOR ANA SAYFA
St. Pölten-Atletico Madrid maçı canlı izle | St. Pölten-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

St. Pölten-Atletico Madrid maçı canlı izle | St. Pölten-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında St. Pölten ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Avusturya'da oynanacak maçta hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, turnuvaya etkili bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapan İspanya ekibi ise yıldız futbolcuları öncülüğünde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise "St. Pölten-Atletico Madrid maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, St. Pölten-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 10:02
St. Pölten-Atletico Madrid maçı canlı izle | St. Pölten-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında St. Pölten sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Avusturya temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen ev sahibi ekip, ilk maçta hata yapmak istemiyor. Atletico Madrid ise yıldız futbolcuları öncülüğünde sahaya çıkacak. İspanya ekibi, zorlu deplasmanda 3 puan alarak Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamanın planlarını yapıyor. Futbolseverler ise merakla, "St. Pölten-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

ST. POLTEN-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak St. Pölten-Atletico Madrid maçı 8 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. NV Arena'da oynanacak St. Pölten-Atletico Madrid maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

