Milli ara ne zaman bitecek? Ligler ne zaman başlayacak? | 9. hafta maçları fikstür

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'i takip eden futbolseverler için milli aranın biteceği tarih merak konusu. A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçları sonrası sona erecek olan milli aranın ardından Premier, LaLiga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1 gibi dünya liglerinin takımları da maçlarına kaldığı yerden devam edecek. Peki Milli ara ne zaman bitecek? Ligler ne zaman başlayacak? 9. hafta maçları fikstürü ve detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 14:39
Trendyol Süper Lig, 2025-2026 sezonunda nefes kesen maratonuna milli aranın ardından devam edecek. 8. haftayı 12 puanla Galatasaray lider koltuğunda tamamlarken şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş da iddialı milli aranın ardından iddialı bir dönüş yapmayı hedefliyor. Peki Milli ara ne zaman bitecek? Ligler ne zaman başlayacak? İşte 9. hafta maçları fikstür...

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Trendyol Süper Lig'de milli ara, 5 Ekim 2025 Pazar günü oynanan 8. hafta maçlarının ardından başladı. A Milli Takım'ın 11 Ekim'de Bulgaristan deplasmanında ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçları nedeniyle toplam 12 günlük bir mola verildi. TFF'nin takvimine göre, milli ara 17 Ekim 2025 Cuma günü resmen sona erecek.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli aranın bitişiyle Trendyol Süper Lig, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek. TFF, fikstürü Avrupa kupaları ve devre arası tatilini (19-22 Aralık 2025) göz önünde bulundurarak planlarken 8 Ağustos 2025'te başlayan Süper Lig, 2025-2026 sezonunda 17 Mayıs 2026'ya kadar uzanacak. Sezonun ikinci milli arası 17 Ekim Cuma günü sona ererken 9. hafta maçları fikstüründe Konyaspor-Kocaelispor, 18 Ekim Cuımartesi günü açılışı yapacak.

9. HAFTA MAÇLARI FİKSTÜR

TÜMOSAN KONYASPOR - KOCAELİSPOR: 18 Ekim Cumartesi 14.30

BEŞİKTAŞ A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ: 18 Ekim Cumartesi 17.00

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.: 18 Ekim Cumartesi 17.00

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - GALATASARAY A.Ş.: 18 Ekim Cumartesi 20.00

ZECORNER KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR A.Ş.: 19 Ekim Pazar 14.30

CORENDON ALANYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.: 19 Ekim Pazar 17.00

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - HESAP.COM ANTALYASPOR: 19 Ekim Pazar 17.00

FENERBAHÇE A.Ş. - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: 19 Ekim Pazar 20.00

İKAS EYÜPSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.: 19 Ekim Pazar 20.00

SÜPER LİG 9. HAFTA FİKSTÜR👇

1. LİG 10. HAFTA FİKSTÜR👇

