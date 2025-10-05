TRANSFER HABERİ - Kenan Yıldız’dan Juventus kararı! Arsenal’in ısrarı…

Juventus'un parlayan yıldızı Kenan Yıldız, hakkında çıkan transfer söylentilerine son noktayı koydu. Arsenal'in tüm girişimlerine rağmen milli futbolcu, Torino devinde kalmayı seçti ve 2030'a kadar sürecek yeni kontrata "evet" dedi. İşte detaylar…
Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, son haftalarda hakkında çıkan transfer iddialarını net bir şekilde sonlandırdı. Arsenal'in uzun süredir devam eden ısrarlı takibine rağmen milli futbolcu, geleceğini Torino ekibinde şekillendirmeye karar verdi.
ARSENAL TRİBÜNDE AMA SONUÇ DEĞİŞMEDİ Allianz Stadı'ndaki son lig maçında gözler yine Kenan Yıldız'ın üzerindeydi. Tribünlerde yer alan Arsenal scoutları genç yıldızın performansını adım adım izledi, her hareketini not aldı. Ancak İngiliz temsilcisinin bu ilgisi sonuçsuz kaldı. İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre Kenan Yıldız, Juventus'ta kalmaya karar verdi. Torino ekibiyle yürütülen sözleşme yenileme görüşmelerinde artık sona gelindi.
YENİ KONTRAT HAZIR: 2030'A KADAR JUVE'DE Juventus yönetimi, Kenan Yıldız'ın yükselen grafiğini karşılıksız bırakmadı. 2029'da bitecek olan mevcut sözleşme, bir yıl daha uzatılarak 2030'a kadar yenilenecek. Tarafların prensipte el sıkıştığı anlaşmaya göre Kenan, yıllık 5 milyon euro civarında maaş alacak. Bonuslarla desteklenecek yeni kontratın son detayları üzerinde çalışılıyor.
ARSENAL UMUDUNU KESMEDİ AMA… Premier Lig devi Arsenal, yaz döneminde yaptığı tekliflerle Kenan'ı kadrosuna katmak istese de başarılı olamadı. Ancak bu süreçte pes etmeyen İngiliz ekibi, yıldız futbolcunun Juventus'la bağlarını koparamadı. EA Sports ve Adidas ile ilgili imaj hakları konusundaki küçük detayların çözülmesinin ardından resmi imzanın birkaç hafta içinde atılması bekleniyor.