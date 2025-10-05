TRANSFER HABERİ - Kenan Yıldız’dan Juventus kararı! Arsenal’in ısrarı…

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için

Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, son haftalarda hakkında çıkan transfer iddialarını net bir şekilde sonlandırdı. Arsenal'in uzun süredir devam eden ısrarlı takibine rağmen milli futbolcu, geleceğini Torino ekibinde şekillendirmeye karar verdi.

ARSENAL TRİBÜNDE AMA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Allianz Stadı'ndaki son lig maçında gözler yine Kenan Yıldız'ın üzerindeydi. Tribünlerde yer alan Arsenal scoutları genç yıldızın performansını adım adım izledi, her hareketini not aldı. Ancak İngiliz temsilcisinin bu ilgisi sonuçsuz kaldı. İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre Kenan Yıldız, Juventus'ta kalmaya karar verdi. Torino ekibiyle yürütülen sözleşme yenileme görüşmelerinde artık sona gelindi.