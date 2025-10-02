CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TRT 1 CANLI İZLE (FENERBAHÇE-NICE MAÇI) TRT 1 nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Nice maçı güncel frekans bilgileri!

TRT 1 CANLI İZLE (FENERBAHÇE-NICE MAÇI) TRT 1 nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Nice maçı güncel frekans bilgileri!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice’i ağırlıyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Fenerbahçe-Nice karşılaşmasının TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacağını araştırıyor. TRT 1 HD frekans bilgileri ve canlı yayın izleme seçenekleri, maç öncesi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 15:46 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 15:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT 1 CANLI İZLE (FENERBAHÇE-NICE MAÇI) TRT 1 nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Nice maçı güncel frekans bilgileri!

TRT 1 CANLI İZLE (FENERBAHÇE-NICE MAÇI) UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin sahasında Nice ile oynayacağı 2. hafta mücadelesi, taraftarlar tarafından büyük heyecanla bekleniyor. TRT 1 ekranından şifresiz ve naklen yayınlanacak olan karşılaşma öncesinde, futbolseverler TRT 1 HD frekans bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, TRT 1 nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Nice maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik maç, TRT 1 kanalından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD (Türksat 4A Uydusu - 42°E):

  • Frekans: 11.958 MHz

  • Polarizasyon: Dikey (V)

  • Sembol Oranı: 27.500

  • FEC: 5/6

TRT 1 SD (Türksat 3A Uydusu - 42°E):

  • Frekans: 11.096 MHz

  • Polarizasyon: Yatay (H)

  • Sembol Oranı: 30.000

  • FEC: 5/6

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı

05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.35 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.45 Gönül Dağı

18.00 Ana Haber

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Maç Önü

19.45 Fenerbahçe - Nice | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

22.00 Legia Warszawa - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.10 Gönül Dağı

04.35 Seksenler

Fenerbahçe Nice maçının hakemi kim? Srdjan Jovanovic kimdir, kaç yaşında, nereli? Devamını Oku BUNU DA OKU

Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım
Osimhen'den G.Saray'a kötü haber!
DİĞER
Trabzonspor'un yıldızı için çarpıcı transfer iddiası! Eski takımına mı dönüyor?
Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | Uzman isim açıkladı: Daha büyüğü olur mu? | Panik anı kamerada
G.Saraylı yıldız zirvede! İşte en çok değer kazanan futbolcular
Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen'den G.Saray'a kötü haber! Osimhen'den G.Saray'a kötü haber! 16:23
Genk-Ferencvaros maçı ne zaman? Genk-Ferencvaros maçı ne zaman? 16:09
Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım 16:04
Feyenoord-Aston Villa maçı ne zaman? Feyenoord-Aston Villa maçı ne zaman? 16:02
TRT 1 CANLI İZLE (FENERBAHÇE-NICE MAÇI) TRT 1 nasıl izlenir? TRT 1 CANLI İZLE (FENERBAHÇE-NICE MAÇI) TRT 1 nasıl izlenir? 15:46
Beşiktaş'ın derbi mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ın derbi mesaisi sürüyor! 15:38
Daha Eski
Lyon-Salzburg maçı ne zaman? Lyon-Salzburg maçı ne zaman? 15:38
F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! 15:24
Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? 14:55
Celta Vigo-PAOK maçı ne zaman? Celta Vigo-PAOK maçı ne zaman? 14:45
En değerli 11 belli oldu! En değerli 11 belli oldu! 14:37
G.Saraylı yıldız zirvede! İşte en çok değer kazanan futbolcular G.Saraylı yıldız zirvede! İşte en çok değer kazanan futbolcular 14:09