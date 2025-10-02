TRT 1 CANLI İZLE (FENERBAHÇE-NICE MAÇI) TRT 1 nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Nice maçı güncel frekans bilgileri!

TRT 1 CANLI İZLE (FENERBAHÇE-NICE MAÇI) UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin sahasında Nice ile oynayacağı 2. hafta mücadelesi, taraftarlar tarafından büyük heyecanla bekleniyor. TRT 1 ekranından şifresiz ve naklen yayınlanacak olan karşılaşma öncesinde, futbolseverler TRT 1 HD frekans bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, TRT 1 nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Nice maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
FENERBAHÇE-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?
Kritik maç, TRT 1 kanalından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.
TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 HD (Türksat 4A Uydusu - 42°E):
Frekans: 11.958 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27.500
FEC: 5/6
TRT 1 SD (Türksat 3A Uydusu - 42°E):
Frekans: 11.096 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 5/6
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı
05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.35 Kalk Gidelim
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.45 Gönül Dağı
18.00 Ana Haber
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Maç Önü
19.45 Fenerbahçe - Nice | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
22.00 Legia Warszawa - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.10 Gönül Dağı
04.35 Seksenler