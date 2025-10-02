TRT 1 CANLI İZLE (FENERBAHÇE-NICE MAÇI) TRT 1 nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Nice maçı güncel frekans bilgileri!

TRT 1 CANLI İZLE (FENERBAHÇE-NICE MAÇI) UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin sahasında Nice ile oynayacağı 2. hafta mücadelesi, taraftarlar tarafından büyük heyecanla bekleniyor. TRT 1 ekranından şifresiz ve naklen yayınlanacak olan karşılaşma öncesinde, futbolseverler TRT 1 HD frekans bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, TRT 1 nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Nice maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik maç, TRT 1 kanalından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD (Türksat 4A Uydusu - 42°E):

Frekans: 11.958 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: 5/6

TRT 1 SD (Türksat 3A Uydusu - 42°E):

Frekans: 11.096 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 5/6

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı

05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.35 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.45 Gönül Dağı

18.00 Ana Haber

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Maç Önü

19.45 Fenerbahçe - Nice | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

22.00 Legia Warszawa - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.10 Gönül Dağı

04.35 Seksenler