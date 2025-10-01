CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Liverpool Kasımpaşa tesislerinde antrenman yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool, Kasımpaşa tesislerinde antrenman yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 16:18
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Liverpool, karşılaşmanın ardından geceyi İstanbul'da geçirdi. İngiliz ekibi, İngiltere'ye hemen dönmek yerine bugünkü antrenmanını Kasımpaşa'nın tesislerinde gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar, Premier Lig'de oynayacakları kritik Chelsea maçının hazırlıklarını sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea ile Liverpool, Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecek. Dev mücadele 4 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

