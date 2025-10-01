Arsenal 2-0 Olympiakos (MAÇ SONUCU ÖZET)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu’nda Olympiakos’u konuk etti. İngiliz ekibi rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 00:21
Arsenal maça hızlı başladı ve 12. dakikada Gabriel Martinelli'nin golüyle öne geçti. İkinci yarıda Yunan temsilcisi oyuna daha fazla ortak oldu. 67. dakikada Chiquinho'nun attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Arsenal'in maçı bitiren golü uzatma dakikalarında geldi. 90+2'de Bukayo Saka sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Arsenal üst üste ikinci galibiyetini alarak liderlik iddiasını sürdürdü.

İngiliz ekibi bu sonuçla 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Olympiakos ise 1 puanda kaldı.

