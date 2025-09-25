CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Sivasspor Serikspor maçında elde edilecek geliri Filistin'e bağışlayacak

Sivasspor Serikspor maçında elde edilecek geliri Filistin'e bağışlayacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Serikspor ile oynayacağı karşılaşmadan elde edeceği geliri İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına gönderecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 22:46
Sivasspor Serikspor maçında elde edilecek geliri Filistin'e bağışlayacak

Kulüpten yapılan açıklamada Sivasspor Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, Serikspor karşılaşmasından elde edilecek tüm gelirlerin, "Gazze'deki Soykırıma Sessiz Kalma" sloganı kapsamında, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak ve mazlum Filistin halkına destek olmak amacıyla Filistin'e bağışlanacağı belirtildi.

Ayrıca, müsabaka öncesinde koreografi gösterisi gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Tüm taraftarlarımızı, hem takımımıza destek olmak hem de Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için BG Grup 4 Eylül Stadyumu'na bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

