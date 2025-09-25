CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Mourinho'nun açıklamaları başını yaktı! Disiplin kuruluna şikayet edildi

Mourinho'nun açıklamaları başını yaktı! Disiplin kuruluna şikayet edildi

Benfica'danın başında çıktığı ikinci maçında Rio Ave ile sahasında berabere kalarak puan kaybeden Jose Mourinho, maçın ardından yaptığı hakem açıklamaları ile gündem olmuştu. Portekizli hakemler, 62 yaşındaki çalıştırıcıyı Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Mourinho'nun açıklamaları başını yaktı! Disiplin kuruluna şikayet edildi

Fenerbahçe'den kovulmasının ardından Benfica'ya imza atan Jose Mourinho, skandal açıklamalarına kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Rio Ave'yi ağırlayan Lizbon ekibi, 90+1'de yediği gol ile bir puana razı gelmişti ve şampiyonluk yarışında lider Porto'nun 4 puan gerisinde kalmıştı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Mourinho, "Hakemin kişiliği yok ki genelde hakemlerin kişiliği olduğundan bahsedemeyiz. VAR'ın dediğini yaparlar." sözleri ile tepki çekmişti.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin A Bola'dan derlediği habere göre Portekiz Futbol Hakemleri Derneği, Mourinho'yu yaptığı açıklamalar sebebiyle Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Portekizli çalıştırıcının maçın ardından yaptığı açıklamalarda tepki çeken kısım şu şekildeydi:

"Eğer yeni futbol buysa, ayağın ucuna basıldığında gol geçersiz sayılıyorsa, ben bu yeni futbolu sevmiyorum. Hakemin kişiliği yok ki genelde hakemlerin kişiliği olduğundan bahsedemeyiz. VAR'ın dediğini yaparlar. Hakemin VAR'a çağrıldığını gördüğümde golün geçersiz sayılacağını biliyordum. Ne olursa olsun, defansif bir takıma karşı oynadık. Gol atmak zordu. İkinci yarıda gol atmak için elimizden gelen her şeyi yaptık ve başardık. Ceza sahasında çok etkili bir takım değiliz. Oyuna farklı bir şekilde girmeye çalıştık, başardık. Güzel bir gol attık ve sonra... Dediğim gibi; sonuç son derece adaletsizdi. Ama futbolda bu tür adaletsizlik analizlerine tahammül edilmez. Sonuç olarak iki önemli puan kaybettik."

Mou: Yeni futbol buysa ben yokum! Devamını Oku BUNU DA OKU

İŞTE O HABER

"Skor Türkler için daha kötü olabilirdi"
REKLAM
DİĞER
Herkes Neslihan Atagül'ün güzelliğinden bahsediyor! Siz bir de Rus annesini görün...
Erdoğan-Trump zirvesi öncesi PKK'da "Suriye" korkusu! Barrack yine çamura yattı... YPG sorununa çözüm senaryoları
F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedesco'nun yerine gelecek isim...
G.Saray kasasını dolduracak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Utrecht-Lyon maçı ne zaman? Utrecht-Lyon maçı ne zaman? 11:43
Rangers-Genk maçı ne zaman? Rangers-Genk maçı ne zaman? 11:36
F.Bahçe'de hayal kırıklığı! Kerem... F.Bahçe'de hayal kırıklığı! Kerem... 11:30
G.Saray kasasını dolduracak! G.Saray kasasını dolduracak! 11:19
Stuttgart-Celta Vigo maçı ne zaman? Stuttgart-Celta Vigo maçı ne zaman? 11:07
Lille-Brann maçı ne zaman? Lille-Brann maçı ne zaman? 10:46
Daha Eski
Go Ahead Eagles-FCSB maçı ne zaman? Go Ahead Eagles-FCSB maçı ne zaman? 10:31
"Skor Türkler için daha kötü olabilirdi" "Skor Türkler için daha kötü olabilirdi" 10:20
G.Saray'a dev piyango! G.Saray'a dev piyango! 10:16
Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? 10:08
Amed SK-Sarıyerspor maçı ne zaman? Amed SK-Sarıyerspor maçı ne zaman? 09:26
Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman? Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman? 09:17