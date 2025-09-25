Mourinho'nun açıklamaları başını yaktı! Disiplin kuruluna şikayet edildi

Fenerbahçe'den kovulmasının ardından Benfica'ya imza atan Jose Mourinho, skandal açıklamalarına kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Rio Ave'yi ağırlayan Lizbon ekibi, 90+1'de yediği gol ile bir puana razı gelmişti ve şampiyonluk yarışında lider Porto'nun 4 puan gerisinde kalmıştı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Mourinho, "Hakemin kişiliği yok ki genelde hakemlerin kişiliği olduğundan bahsedemeyiz. VAR'ın dediğini yaparlar." sözleri ile tepki çekmişti.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin A Bola'dan derlediği habere göre Portekiz Futbol Hakemleri Derneği, Mourinho'yu yaptığı açıklamalar sebebiyle Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Portekizli çalıştırıcının maçın ardından yaptığı açıklamalarda tepki çeken kısım şu şekildeydi:

"Eğer yeni futbol buysa, ayağın ucuna basıldığında gol geçersiz sayılıyorsa, ben bu yeni futbolu sevmiyorum. Hakemin kişiliği yok ki genelde hakemlerin kişiliği olduğundan bahsedemeyiz. VAR'ın dediğini yaparlar. Hakemin VAR'a çağrıldığını gördüğümde golün geçersiz sayılacağını biliyordum. Ne olursa olsun, defansif bir takıma karşı oynadık. Gol atmak zordu. İkinci yarıda gol atmak için elimizden gelen her şeyi yaptık ve başardık. Ceza sahasında çok etkili bir takım değiliz. Oyuna farklı bir şekilde girmeye çalıştık, başardık. Güzel bir gol attık ve sonra... Dediğim gibi; sonuç son derece adaletsizdi. Ama futbolda bu tür adaletsizlik analizlerine tahammül edilmez. Sonuç olarak iki önemli puan kaybettik."

