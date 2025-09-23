CANLI SKOR ANA SAYFA
Milan 3-0 Lecce (MAÇ SONUCU ÖZET)

Milan 3-0 Lecce (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Kupası son 32 turunda Milan, sahasında Lecce’yi 3-0 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 00:04
Milan 3-0 Lecce (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Kupası son 32 turunda Milan, sahasında Lecce'yi 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

San Siro'daki mücadelede kırmızı-siyahlılar, 18. dakikada rakibin 10 kişi kalmasının ardından üstünlüğü eline aldı. Lecce'de Jamil Siebert'in kırmızı kart görmesiyle eksilen konuk ekip, oyunda tutunmakta zorlandı.

Milan'ın gollerini 20. dakikada Santiago Gimenez, 51. dakikada Christopher Nkunku ve 64. dakikada Christian Pulisic kaydetti. Rahat bir galibiyet alan Massimiliano Allegri'nin öğrencileri kupada yoluna emin adımlarla devam etti.

