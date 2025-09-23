CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Birleşmiş Milletler uzmanlarından FIFA ve UEFA'ya çağrı: İsrail uluslararası futboldan men edilsin!

Birleşmiş Milletler uzmanlarından FIFA ve UEFA'ya çağrı: İsrail uluslararası futboldan men edilsin!

Birleşmiş Milletler uzmanları, İsrail’in Filistin topraklarında sürdürdüğü soykırım nedeniyle FIFA ve UEFA’ya çağrıda bulunarak İsrail’in uluslararası futboldan men edilmesini istedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 19:25
Birleşmiş Milletler uzmanlarından FIFA ve UEFA’ya çağrı: İsrail uluslararası futboldan men edilsin!

Birleşmiş Milletler uzmanları, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü soykırım nedeniyle FIFA ve UEFA'ya çağrıda bulunarak İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini istedi.

"SOYKIRIM KARŞISINDA SESSİZ KALINAMAZ"

Uzmanlar, BM'nin İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail'e ilişkin Soruşturma Komisyonu'nun vardığı "İsrail soykırım işliyor" sonucuna dikkat çekerek bunun artık uluslararası kurumlarca da teyit edilen bir gerçek olduğunu vurguladı. Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak 2024 tarihli ihtiyati tedbir kararının tüm devletlere, soykırımı önleme yükümlülüklerini hatırlattığına işaret ettiler.

"Soykırımı önlemek, işlemek ya da teşvik etmekten kaçınmak ve failleri cezalandırmak uluslararası hukukun en temel normlarıdır ve hiçbir istisna tanımaz" ifadelerini kullanan uzmanlar, spor dünyasının da bu konuda sorumluluk taşıdığını belirtti.

"SPOR NORMALLEŞTİRME ARACI OLAMAZ"

Açıklamada, spor organizasyonlarının insan hakları ihlalleri karşısında "işler olağanmış gibi davranamayacağı" vurgulandı. FIFA ve UEFA'ya seslenen uzmanlar, "Spor platformları adaletsizlikleri meşrulaştırma aracı haline gelmemelidir" dedi.

Ayrıca, İsrail ile aynı turnuvalarda mücadele eden devletler ve organizasyonlara ev sahipliği yapan ülkelerin de "tarafsız kalmama yükümlülüğü" bulunduğu hatırlatıldı.

"BOYKOT DEVLETE YÖNELİKTİR, FUTBOLCULARA DEĞİL"

BM uzmanları, olası bir yaptırımın İsrail devletini hedef alması gerektiğinin altını çizerek bireysel futbolcuların köken veya milliyetlerinden ötürü cezalandırılmaması gerektiğini de vurguladı: "Ulusal takımlar, devletlerini temsil eder. Büyük insan hakları ihlalleri gerçekleştiren devletlerin takımları daha önce de futboldan men edilmiştir. Aynısı İsrail için de geçerli olmalıdır."

"FIFA'NIN MEŞRULAŞTIRMAYA SON VERMESİ GEREKİYOR"

Uzmanlar, FIFA ve UEFA'nın uluslararası insan hakları hukukuna bağlı olduklarını hatırlatarak sivil toplumun bu yöndeki çağrılarını desteklediklerini açıkladı.

"İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını sürdürmesine yardım ve yataklık yapılmamalıdır" diyen BM uzmanları, FIFA'ya açık bir çağrı yaptı: "İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden varlığını meşrulaştırmaya son verin. Gazze'deki soykırımı bitirmek için her türlü önlem alınmalıdır. Bu hem yasal hem de ahlaki bir zorunluluktur."

