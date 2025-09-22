TFF’den Ferhat Gündoğdu açıklaması

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun görevine devam ettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevine devam etmekte olup çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatır, saygıyla duyururuz."