Haberler Futbol TFF'den Ferhat Gündoğdu açıklaması

TFF’den Ferhat Gündoğdu açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili haberleri yalanlayarak görevinin başında olduğunu açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 17:48 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 18:08
TFF’den Ferhat Gündoğdu açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun görevine devam ettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevine devam etmekte olup çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatır, saygıyla duyururuz."

