CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Lamine Yamal Kopa Trophy’yi üst üste iki kez kazanan ilk futbolcu oldu

Lamine Yamal Kopa Trophy’yi üst üste iki kez kazanan ilk futbolcu oldu

Ballon d'Or ödül töreninde Kopa Trophy ödülünü kazanan Lamine Yamal, bu ödülü üst üste iki kez kazanan ilk futbolcu oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 22:22 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 22:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lamine Yamal Kopa Trophy’yi üst üste iki kez kazanan ilk futbolcu oldu

Ballon d'Or ödül töreninde yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy bu yıl da Barcelona'nın parlayan yıldızı Lamine Yamal'ın oldu.

Henüz 18 yaşında olan İspanyol futbolcu, bu ödülü art arda iki kez kazanan tarihteki ilk oyuncu olarak adını futbol tarihine yazdırdı. Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 55 resmi maçta görev alan Yamal, gösterdiği olağanüstü performansla dikkat çekti. Genç yıldız, sezonu 18 gol ve 25 asistlik katkıyla tamamladı.

Juventus forması giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız ise sıralamada 5. oldu.

REKLAM - Türk Telekom
Cimbom Aslantepe'de kara bulutları dağıttı!
DİĞER
Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: "Yapay zeka ile..."
Başkan Erdoğan'dan Türk Yatırım Konferansı'nda 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı! "Dostum Trump ile müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor"
Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı!
G.Saray'da Buruk'tan radikal değişiklik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torreira neden golüne sevinmediğini açıkladı! Torreira neden golüne sevinmediğini açıkladı! 22:18
Akgün: Daha iyi G.Saray olacak Akgün: Daha iyi G.Saray olacak 22:14
Singo: Şampiyonlar Ligi'nin telafisini gösterdik Singo: Şampiyonlar Ligi'nin telafisini gösterdik 22:11
Cimbom Aslantepe'de kara bulutları dağıttı! Cimbom Aslantepe'de kara bulutları dağıttı! 21:54
Son şampiyon galibiyetle başladı! Son şampiyon galibiyetle başladı! 21:26
F.Bahçe seçimin kesin sonuçlarını açıkladı! F.Bahçe seçimin kesin sonuçlarını açıkladı! 21:15
Daha Eski
Freddie Gillespie G.Saray'da! Freddie Gillespie G.Saray'da! 21:04
Beşiktaş'tan Saran'a tebrik Beşiktaş'tan Saran'a tebrik 19:53
Buruk'tan rotasyon sözleri! Buruk'tan rotasyon sözleri! 19:35
Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı! Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı! 19:08
Gisdol: Beşiktaş ile bizim takımımızı... Gisdol: Beşiktaş ile bizim takımımızı... 18:40
G.Saray-Konyaspor | CANLI G.Saray-Konyaspor | CANLI 18:16