Lamine Yamal Kopa Trophy’yi üst üste iki kez kazanan ilk futbolcu oldu

Ballon d'Or ödül töreninde yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy bu yıl da Barcelona'nın parlayan yıldızı Lamine Yamal'ın oldu.
Henüz 18 yaşında olan İspanyol futbolcu, bu ödülü art arda iki kez kazanan tarihteki ilk oyuncu olarak adını futbol tarihine yazdırdı. Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 55 resmi maçta görev alan Yamal, gösterdiği olağanüstü performansla dikkat çekti. Genç yıldız, sezonu 18 gol ve 25 asistlik katkıyla tamamladı.
Juventus forması giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız ise sıralamada 5. oldu.
LAMINE YAMAL IS THE 2025 KOPA TROPHY! The 18-year-old Spanish wonder boy is the first to do it back-to-back!! ✨🇪🇸#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/7yuzJEMeMy— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025