Kadın futbolda heyecan başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu, bugün oynanacak müsabakalarla başlayacak. 30 haftada oynanacak yeni sezonun ilk yarısı 29 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devrenin 24 Ocak 2026'da başlayacağı ligde sezon 24 Mayıs 2026'da sona erecek.
