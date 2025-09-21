4 altın Türk

Avrupa futbolunun en prestijli ödüllerinden biri olan Golden Boy Web Ödülü için 2025 yılı adayları açıklandı. Bu yılki 100 kişilik listede Türk futbolunun parlayan yıldızları da kendine yer buldu. Milli gururlarımız Arda Güler (R Madrid), Kenan Yıldız (Juventus), Can Uzun (Frankfurt) ve Yasin Özcan (Anderlecht), Avrupa'nın en iyi genç yetenekleri arasında gösterildi.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU

Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, geçen yıl bu prestijli ödülü kazanarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Serie A'da gösterdiği olgun performansla dikkat çeken Kenan, bu yıl da listede yer alarak ödülü üst üste kazanma hedefini sürdürüyor. Teknik direktörlerin ve taraftarların sevgilisi olan genç oyuncu, Juventus'un hücum hattında önemli bir rol üstleniyor.