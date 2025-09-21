CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol 4 altın Türk

4 altın Türk

Avrupa’da en kariyerli ödüllerin başında gelen Golden Boy Web’in 100’ler listesinde Can Uzun, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Yasin Özcan da Türk aday olarak yerini aldı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
4 altın Türk

Avrupa futbolunun en prestijli ödüllerinden biri olan Golden Boy Web Ödülü için 2025 yılı adayları açıklandı. Bu yılki 100 kişilik listede Türk futbolunun parlayan yıldızları da kendine yer buldu. Milli gururlarımız Arda Güler (R Madrid), Kenan Yıldız (Juventus), Can Uzun (Frankfurt) ve Yasin Özcan (Anderlecht), Avrupa'nın en iyi genç yetenekleri arasında gösterildi.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU

Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, geçen yıl bu prestijli ödülü kazanarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Serie A'da gösterdiği olgun performansla dikkat çeken Kenan, bu yıl da listede yer alarak ödülü üst üste kazanma hedefini sürdürüyor. Teknik direktörlerin ve taraftarların sevgilisi olan genç oyuncu, Juventus'un hücum hattında önemli bir rol üstleniyor.

Aslan koşmuyor! İşte Devler Ligi'ndeki çarpıcı istatistiği
Kadıköy'de tarihi gün! F.Bahçe yeni başkanını seçiyor
DİĞER
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk yuvası! Görenleri hayran bırakan o ev: "Masal gibi..."
Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
Rafa Silva mumla aranıyor! Sergen Yalçın'dan yeni görev
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 01:14
Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! 00:55
Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! 00:55
Ertuğrul Doğan'dan Arda Kardeşler tepkisi! "Hakemliği bitmiştir" Ertuğrul Doğan'dan Arda Kardeşler tepkisi! "Hakemliği bitmiştir" 00:31
Fatih Tekke: Oyuncularımız uyuyordu! Fatih Tekke: Oyuncularımız uyuyordu! 00:31
Trabzonspor ile G.Antep FK yenişemedi! Trabzonspor ile G.Antep FK yenişemedi! 00:31
Daha Eski
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! TFF'ye flaş çağrı Trabzonspor'dan hakem tepkisi! TFF'ye flaş çağrı 00:31
Ali Koç kongrede konuşturulmadı Ali Koç kongrede konuşturulmadı 00:31
Mourinho Benfica kariyerine 3 puanla başladı! Mourinho Benfica kariyerine 3 puanla başladı! 00:31
Kayseri 1 puanı uzatmada kurtardı Kayseri 1 puanı uzatmada kurtardı 00:31
Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı! Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı! 00:31
Benfica'dan Mou'ya tazminat önlemi! Benfica'dan Mou'ya tazminat önlemi! 00:31