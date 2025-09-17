Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak olan Erbaaspor, kendi taraftarının desteğiyle kupada adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Erbaaspor-Pazarspor maçı, bu açıdan Tokat'ta büyük bir heyecana sahne olacak. Konuk ekip Pazarspor ise deplasmanda sürpriz yaparak tur atlamanın peşinde. Karadeniz temsilcisi, genç oyuncularıyla sahada dirençli bir futbol ortaya koymayı hedefliyor. Peki, Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

MERKÜR JET ERBAASPOR-PAZARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erbaaspor-Pazarspor maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te Tokat Erbaa İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmada düdüğü Berat Can Taşkesen çalacak. Yardımcı hakemler Hasan Hüseyin Yazıcılar ve Mehmet Eren Küçükkeçeci olacak. Dördüncü hakem görevini ise İsmail Güzel üstlenecek. Erbaaspor-Pazarspor maçı, bu hakem kadrosuyla yönetilecek.

MERKÜR JET ERBAASPOR-PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın canlı yayın bilgisi henüz paylaşılmadı. Ancak futbolseverler Erbaaspor-Pazarspor maçına dair tüm gelişmeleri TFF'nin resmi kanallarından anlık olarak takip edebilecek.

