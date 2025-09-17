CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Kahramanmaraşspor-Karaman FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kahramanmaraşspor-Karaman FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı ikinci tur maçlarıyla devam ediyor. Kupada önemli bir mücadeleye sahne olacak Kahramanmaraşspor-Karaman FK maçı, futbolseverlerin gündeminde. Peki, Kahramanmaraşspor-Karaman FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 10:25
Kahramanmaraşspor-Karaman FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecan dolu ikinci turunda karşı karşıya gelecek olan Kahramanmaraşspor ve Karaman FK, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu karşılaşma, kupada tur atlamanın kapısını aralayacak. Peki, Kahramanmaraşspor-Karaman FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Kahramanmaraşspor-Karaman FK maçı canlı izlemek için tıklayınız.

KAHRAMANMARAŞSPOR-KARAMAN FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'unda oynanacak olan Kahramanmaraşspor-Karaman FK maçı, 17 Eylül Çarşamba günü saat 14:30'da başlayacak.

KAHRAMANMARAŞSPOR-KARAMAN FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin canlı yayın bilgisi henüz netleşmiş değil. Ancak Kahramanmaraşspor-Karaman FK maçı ile ilgili güncel gelişmelerin A Spor, TRT Spor veya TFF YouTube kanalı üzerinden yayınlanabileceği öngörülüyor. Yayın bilgisi netleştiğinde haberlere yansıyacaktır.

KAHRAMANMARAŞSPOR-KARAMAN FK MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!
Serdal Adalı konuşuyor | CANLI İZLE
DİĞER
Kemal Sunal’la başrolü paylaşmıştı…İyi Aile Çocuğu’nun Oya’sı meğer kimmiş!
Ekonomik program rayında! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'de enflasyon için net mesaj: 2026'da daha az hissedilecek
Barış Alper Yılmaz'a dev zam!
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda!
