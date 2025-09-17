Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecan dolu ikinci turunda karşı karşıya gelecek olan Kahramanmaraşspor ve Karaman FK, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu karşılaşma, kupada tur atlamanın kapısını aralayacak. Peki, Kahramanmaraşspor-Karaman FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Kahramanmaraşspor-Karaman FK maçı canlı izlemek için tıklayınız.

KAHRAMANMARAŞSPOR-KARAMAN FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'unda oynanacak olan Kahramanmaraşspor-Karaman FK maçı, 17 Eylül Çarşamba günü saat 14:30'da başlayacak.

KAHRAMANMARAŞSPOR-KARAMAN FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin canlı yayın bilgisi henüz netleşmiş değil. Ancak Kahramanmaraşspor-Karaman FK maçı ile ilgili güncel gelişmelerin A Spor, TRT Spor veya TFF YouTube kanalı üzerinden yayınlanabileceği öngörülüyor. Yayın bilgisi netleştiğinde haberlere yansıyacaktır.

