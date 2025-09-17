Bornova 1877-Aliağa Futbol A.Ş. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Bornova 1877-Aliağa Futbol A.Ş. maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Kupada ikinci tur maçında Bornova 1877 ile Aliağa Futbol A.Ş. kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor. futbolseverler ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Bornova 1877-Aliağa Futbol A.Ş. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BORNOVA 1877-ALİAĞA FUTBOL A.Ş. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Bornova 1877-Aliağa Futbol A.Ş. maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.