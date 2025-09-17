Belediye Kütahyaspor-Altınordu FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Belediye Kütahyaspor-Altınordu maçı, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'un dikkat çekici karşılaşmaları arasında yer alıyor. Ev sahibi Belediye Kütahyaspor, kendi sahasında taraftar desteğiyle avantaj sağlamak isterken; Altınordu ise deplasmanda tur bileti almanın peşinde olacak. Peki, Belediye Kütahyaspor-Altınordu FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Belediye Kütahyaspor-Altınordu FK maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

BELEDİYE KÜTAHYASPOR-ALTINORDU FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belediye Kütahyaspor-Altınordu maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te Kütahya Dumlupınar Stadyumu'nda oynanacak.

BELEDİYE KÜTAHYASPOR-ALTINORDU FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın canlı yayın bilgisi henüz paylaşılmadı. Futbolseverler, Belediye Kütahyaspor-Altınordu maçı ile ilgili güncel gelişmeleri TFF'nin resmi duyurularından takip edebilecek.

